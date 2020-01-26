Умер почетный настоятель московского Елоховского собора Матфей Стаднюк

"Человек малоизвестный нашему светскому современнику, но для церковного общества он - человек-эпоха. Тихо угасал последние годы и тихо преставился. Царствие небесное", - озвучил соболезнования заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) в своем Telegram-канале.

Храм в Елохове упоминается с конца XVII. Каменную постройку воздвигли к 1731 году. Собор приобрел современный вид к середине XIX века. После Революции храм не закрывался. В нем состоялись интронизации Патриархов: в 1943 году — Сергия, в 1945 году — Алексия I, в 1971 г. — Пимена и в 1990 году — Алексия II.