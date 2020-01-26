Умер почетный настоятель московского Елоховского собора Матфей Стаднюк

МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Умер почетный настоятель столичного Богоявленского кафедрального собора в Елохове протопресвитер Матфей Стаднюк, отпевание пройдет 28 января в соборе, сообщается на сайте Русской православной церкви.
"26 января 2020 года на 95-м году жизни отошел ко Господу почетный настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове Москвы протопресвитер Матфей Стаднюк", - сказано на сайте РПЦ.
"Человек малоизвестный нашему светскому современнику, но для церковного общества он - человек-эпоха. Тихо угасал последние годы и тихо преставился. Царствие небесное", - озвучил соболезнования заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) в своем Telegram-канале.
По информации с сайта Русской православной церкви, протопресвитер Матфей Саввич Стаднюк 1925 года рождения был рукоположен в диаконы в 1945 году. Служил в Черновцах (сейчас Украина), Москве, Египте, Нью-Йорке. В разное время был секретарем патриархов Московских и всея Руси Пимена и Алексея II, возглавлял хозяйственное управление Московской патриархии. С 1978 по 2013 годы – настоятель, а после 2013 года – почетный настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове г. Москвы.
Храм в Елохове упоминается с конца XVII. Каменную постройку воздвигли к 1731 году. Собор приобрел современный вид к середине XIX века. После Революции храм не закрывался. В нем состоялись интронизации Патриархов: в 1943 году — Сергия, в 1945 году — Алексия I, в 1971 г. — Пимена и в 1990 году — Алексия II.
Среди святынь собора - чудотворная Казанская икона Божией Матери, мощи святителя Алексия митрополита Московского, икона Божией Матери "Всех скорбящих Радость", частицы мощей святителя Иоанна Златоуста, апостола Андрея Первозванного и святителя Московского Петра.