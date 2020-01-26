Кузнецова контролирует ситуацию с брошенными детьми в "Шереметьево"

"Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова выясняет обстоятельства случившегося, находится на связи с уполномоченными ведомствами. Ближайшее время дети будут находиться в больнице, где им проведут необходимое обследование, ведутся поиски ближайших родственников мальчиков", - говорится в сообщении.