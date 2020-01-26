В Краснодар из Китая прилетел больной пассажир

Пассажиры из Китая проходят через пункт термического досмотра в международном аэропорту Стамбула

КРАСНОДАР, 26 янв - РИА Новости. Пассажир авиарейса из Пассажир авиарейса из Китая с симптомами, похожими на проявления коронавируса, был выявлен по прилёту Краснодар, впоследствии выяснилось, что человек заразился обычной ОРВИ , его отправили в местную инфекционную больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что специалисты Роспотребнадзора в связи с распространением нового коронавируса из КНР усилили режим работы в аэропортах Краснодара и Сочи, проверяя тепловизорами пассажиров, прибывающих рейсами из Азии.

"Выявили сегодня человека, из Китая прилетел. Но это ОРВИ. В инфекционную больницу его отвезли в Краснодаре согласно отработанному алгоритму… Это наш гражданин, не китаец", - сообщили агентству в пресс-службе ведомства в воскресенье.

Ранее ведомство сообщало об организации мониторинга эпидобстановки и усилении контроля в пунктах пропуска через границу РФ. Проверяется багаж и ручная кладь, не допускается к ввозу животноводческая продукция без заводской упаковки, превышающая допустимые 5 килограмм и не прошедшая термическую обработку. По данным Роспотребнадзора, отработан алгоритм действий медиков при подозрении на коронавирусную инфекцию, проработаны вопросы изоляции лиц с подозрением на заболевание.