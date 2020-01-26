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Иран готов к расширению связей с Ливаном при новом правительстве
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РИА Новости

Иран готов к расширению связей с Ливаном при новом правительстве

21:30 26.01.2020
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© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
© РИА Новости / Антон Быстров
Перейти в фотобанк
ТЕГЕРАН, 26 янв – РИА Новости. Тегеран готов к дальнейшему развитию отношений с Бейрутом при новом правительстве Ливана, поддерживает его, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
"Формирование правительства в данной региональной и международной обстановке с учетом чаяний ливанского народа является позитивным шагом вперед в решении проблем этой страны", - сказал Мусави.
Заявив о "всесторонней поддержке нового правительства Ливана", он также подтвердил готовность Тегерана к дальнейшему развитию отношений двух стран и поздравил Ливан с формированием правительства.
Президент Ливана Мишель Аун 22 января утвердил состав нового правительства из 20 министров - технократов во главе с премьером Хассаном Диябом. Впервые ливанская правительственная команда была сформирована из не политиков и представителей партий. В состав кабинета вошли 6 министров женщин, а Зейна Акр стала первой в арабском мире женщиной-министром обороны.
Новое правительство появилось на фоне экономического и финансового кризиса, вызвавшего массовые антиправительственные демонстрации, которые продолжались с 17 октября. Народные движения и часть крупных политических партий не поддержали новый министерский состав, заявив, что он является политизированным и не способным вывести страну из кризиса.
Госсекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Вашингтоне. 7 января 2020
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Помпео прокомментировал ситуацию с международной помощью для Ливана
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Аббас МусавиМИД ИранаТегеран (город)ИранЛиванВ мире
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