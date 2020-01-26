Иран готов к расширению связей с Ливаном при новом правительстве

Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана

ТЕГЕРАН, 26 янв – РИА Новости. Тегеран готов к дальнейшему развитию отношений с Бейрутом при новом правительстве Аббас Мусави. Тегеран готов к дальнейшему развитию отношений с Бейрутом при новом правительстве Ливана , поддерживает его, заявил официальный представитель МИД Ирана

"Формирование правительства в данной региональной и международной обстановке с учетом чаяний ливанского народа является позитивным шагом вперед в решении проблем этой страны", - сказал Мусави.

Заявив о "всесторонней поддержке нового правительства Ливана", он также подтвердил готовность Тегерана к дальнейшему развитию отношений двух стран и поздравил Ливан с формированием правительства.

Президент Ливана Мишель Аун 22 января утвердил состав нового правительства из 20 министров - технократов во главе с премьером Хассаном Диябом. Впервые ливанская правительственная команда была сформирована из не политиков и представителей партий. В состав кабинета вошли 6 министров женщин, а Зейна Акр стала первой в арабском мире женщиной-министром обороны.