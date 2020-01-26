Премьер Нидерландов извинился за действия властей во время Холокоста

"Сейчас, когда последние выжившие все еще среди нас, я приношу сегодня извинения от имени (нынешнего – ред.) правительства за то, что то правительство тогда сделало", - приводит издание слова Рютте в ходе Дня памяти жертв Холокоста в Нидерландах.