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Премьер Нидерландов извинился за действия властей во время Холокоста
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РИА Новости

Премьер Нидерландов извинился за действия властей во время Холокоста

21:26 26.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Нидерландов Марк Рютте
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте принес извинения еврейской общине за действия правительства страны во время Холокоста во Второй мировой войне, сообщает газета Dutch News.
Ранее сообщалось, что государственная железнодорожная компания Нидерландов NS выплатит десятки миллионов евро в качестве компенсации выжившим жертвам Холокоста, а также ближайшим родственникам погибших.
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"Сейчас, когда последние выжившие все еще среди нас, я приношу сегодня извинения от имени (нынешнего – ред.) правительства за то, что то правительство тогда сделало", - приводит издание слова Рютте в ходе Дня памяти жертв Холокоста в Нидерландах.
Он подчеркнул, что "хотя было небольшое сопротивление в правительстве, слишком многие нидерландские чиновники выполняли то, что от них требовали (нацистские - ред.) оккупанты".
По данным издания, только 35 тысяч нидерландских евреев из 140 тысяч пережили Холокост.
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ХолокостВторая мировая война (1939-1945)Марк РюттеНидерландыВ мире
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