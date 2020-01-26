Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-26T21:10+0300
https://ria.ru/20200126/1563899198.html
Подача газа прекращена в восьми пятиэтажках в Махачкале после ЧП
https://cdn24.img.ria.ru/images/155877/52/1558775269_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_1426ce7382dc8c58fe6a30f94ca8cc3a.jpg
РИА Новости

Подача газа прекращена в восьми пятиэтажках в Махачкале после ЧП

21:10 26.01.2020
428
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкУчения МЧС в Петропавловске-Камчатском
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
ПЯТИГОРСК, 26 янв - РИА Новости. Подача газа прекращена в восьми пятиэтажках в Махачкале после хлопка газовоздушной смеси, в результате которой пострадал ребенок, сообщает АО "Газпром Газораспределение Махачкала".
Ранее в ГУМЧС сообщили, что в пятиэтажке в Махачкале произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате которого пострадал проходивший мимо ребенок. Мальчик 2008 года рождения получил легкие ранения и был доставлен в больницу.
По уточненной информации, выбита перегородка между балконом первого этажа и цоколем. Угрозы обрушения нет.
"Для выяснения обстоятельств хлопка газовоздушной смеси по улице Гамидова, 53 в Махачкале перекрыта подача газа восьми пятиэтажным домам. Газовики на сегодня работы завершили, с 8.00 понедельника продолжат", - отметили в компании.
Сотрудники МЧС во время пожарно-тактических учений
Вчера, 16:21
Угрозы обрушения после хлопка газа в пятиэтажке в Махачкале нет
021100
Обсудить 0
МахачкалаПроисшествия
Рекомендуем
Израильские военные
Израильские военные нанесли ответный удар по цели ХАМАС
Автомобиль скорой помощи
В Нижегородской области поезд насмерть сбил двоих мужчин
Протоиерей Всеволод Чаплин. 2015 год
Взгляды протоиерея Всеволода Чаплина были не бесспорны, отметил Брод
Уполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова в МИА Россия сегодня
Кузнецова контролирует ситуацию с брошенными детьми в "Шереметьево"
Пассажиры из Китая проходят через пункт термического досмотра в международном аэропорту Стамбула
В Краснодар из Китая прилетел больной пассажир
Терминал B международного аэропорта Шереметьево
Мужчина бросил двух детей в аэропорту "Шереметьево"
Полицейский автомобиль
В Башкирии возбудили уголовное дело после пожара с тремя погибшими
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте
Премьер Нидерландов извинился за действия властей во время Холокоста
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко получит премию "Хранитель памяти"
Новый международный терминал С в аэропорту Шереметьево
Раскрыто содержание записки мужчины, оставившего детей в "Шереметьево"
Стиральная машина
На Урале мать постирала младенца в машинке, пишут СМИ
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Москалькова поддержит ходатайство о помиловании Иссахар
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме предложили оказывать расширенную помощь всем "блокадникам"
Израильтянка Наама Иссахар
Прошение Иссахар передадут в комиссию по помилованию 27 января
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Иран готов к расширению связей с Ливаном при новом правительстве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:21Мишустина просят заморозить на три года тарифы естественных монополий
00:19Мишустина попросили об амнистии капиталов для малого бизнеса
00:16В Госдуме предложили оказывать расширенную помощь всем "блокадникам"
00:14Зеленский прокомментировал гибель двух военнослужащих в Донбассе
00:08Специалисты из США и Канады проведут наблюдательный полет над Россией
23:59СМИ: в ресторан посольства США в Багдаде попала ракета
23:58Зеленский встретился в Польше с бывшими узниками Освенцима
23:36Гуаидо встретится с премьером Канады в понедельник
23:34В США зафиксировали пять случаев заболевания новым коронавирусом
23:30В столице Казахстана из-за непогоды задержали все авиарейсы
23:26Официально объявлено, что Билл Мюррей снова "охотник за привидениями"
23:25ВРНС предложил поправки в преамбулу Конституции России
23:24Раскрыт порядок принятия поправок в Конституцию
23:08В Петербурге задержали подозреваемых в избиении мужчины до смерти
23:03В Крыму при лобовом столкновении двух машин погибли три человека
22:53Иран потребовал у США компенсацию за ущерб из-за выхода из СВПД
22:53Установлена личность мужчины, бросившего сыновей в "Шереметьево"
22:47СК проверяет обстоятельства ДТП с маршруткой в Ленинградской области
22:36В США подтвердили четвертый случай заболевания новым коронавирусом
22:33Раскрыто содержание записки мужчины, оставившего детей в "Шереметьево"
Лента новостейМолния