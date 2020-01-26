Подача газа прекращена в восьми пятиэтажках в Махачкале после ЧП

ПЯТИГОРСК, 26 янв - РИА Новости. Подача газа прекращена в восьми пятиэтажках в Махачкале после хлопка газовоздушной смеси, в результате которой пострадал ребенок, сообщает АО "Газпром Газораспределение Махачкала".
Ранее в ГУМЧС сообщили, что в пятиэтажке в Махачкале произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате которого пострадал проходивший мимо ребенок. Мальчик 2008 года рождения получил легкие ранения и был доставлен в больницу.
По уточненной информации, выбита перегородка между балконом первого этажа и цоколем. Угрозы обрушения нет.
"Для выяснения обстоятельств хлопка газовоздушной смеси по улице Гамидова, 53 в Махачкале перекрыта подача газа восьми пятиэтажным домам. Газовики на сегодня работы завершили, с 8.00 понедельника продолжат", - отметили в компании.