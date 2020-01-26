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Израильские военные нанесли ответный удар по цели ХАМАС
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РИА Новости

Израильские военные нанесли ответный удар по цели ХАМАС

21:10 26.01.2020
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© AP Photo / Majdi MohammedИзраильские военные
Израильские военные
© AP Photo / Majdi Mohammed
ТЕЛЬ-АВИВ, 26 янв - РИА Новости. Израильские военные нанесли удар по цели движения ХАМАС на юге сектора Газа в ответ на пуск снаряда и воздушных шаров с зажигательным веществом.
Ранее в воскресенье сообщалось, что израильские военные засекли пуск одного снаряда из сектора Газа в сторону Израиля.
Палестино-израильский конфликт
8 декабря 2017, 15:10
Палестино-израильский конфликтПалестинский вопрос, или проблема сосуществования еврейского и арабского государств на территории Палестины, находится в центре многолетнего арабо-израильского противостояния. Подробнее об истории конфликта – в инфографике Ria.ru.
"Ранее сегодня один снаряд, а также воздушные шары с зажигательной смесью была запущены из сектора Газа в сторону территории Израиля. В ответ некоторое время назад воздушное судно армии обороны Израиля нанесло удар по военному посту ХАМАС на юге сектора Газа ", - говорится в сообщении пресс-службы армии.
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Армия обороны ИзраиляТель-АвивХамасИзраильВ мире
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