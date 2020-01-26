Израильские военные нанесли ответный удар по цели ХАМАС

"Ранее сегодня один снаряд, а также воздушные шары с зажигательной смесью была запущены из сектора Газа в сторону территории Израиля. В ответ некоторое время назад воздушное судно армии обороны Израиля нанесло удар по военному посту ХАМАС на юге сектора Газа ", - говорится в сообщении пресс-службы армии.