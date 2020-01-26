В Нижегородской области поезд насмерть сбил двоих мужчин

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 янв — РИА Новости. Электропоезд насмерть сбил двоих мужчин в Нижегородской области, сообщили РИА Новости в Приволжской транспортной прокуратуре.

Трагедия произошла в воскресенье в 18.50 на перегоне Алешино - Большое Козино.

"Электропоездом смертельно травмированы двое мужчин. Обстоятельства травмирования устанавливаются. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа нижегородского линейного управления, следователь нижегородского следственного отдела на транспорте и заместитель нижегородского транспортного прокурора. Организована прокурорская и доследственная проверка", - рассказали в ведомстве.

В Приволжском следственном управлении на транспорте СК РФ добавили, что машинист электропоезда пытался экстренно затормозить, но это не помогло.