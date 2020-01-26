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В Нижегородской области поезд насмерть сбил двоих мужчин
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РИА Новости

В Нижегородской области поезд насмерть сбил двоих мужчин

21:08 26.01.2020 (обновлено: 21:54 26.01.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 янв — РИА Новости. Электропоезд насмерть сбил двоих мужчин в Нижегородской области, сообщили РИА Новости в Приволжской транспортной прокуратуре.
Трагедия произошла в воскресенье в 18.50 на перегоне Алешино - Большое Козино.
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"Электропоездом смертельно травмированы двое мужчин. Обстоятельства травмирования устанавливаются. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа нижегородского линейного управления, следователь нижегородского следственного отдела на транспорте и заместитель нижегородского транспортного прокурора. Организована прокурорская и доследственная проверка", - рассказали в ведомстве.
В Приволжском следственном управлении на транспорте СК РФ добавили, что машинист электропоезда пытался экстренно затормозить, но это не помогло.
"На участке с плохой видимостью двое мужчин переходили пути. Они не услышали поезд. Машинист электропоезда 6261 сообщением Правдинск - Нижний Новгород применил экстренное торможение, но это не помогло предотвратить трагедию", - сообщили РИА Новости в ведомстве.
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