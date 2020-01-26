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Прошение Иссахар передадут в комиссию по помилованию 27 января
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РИА Новости

Прошение Иссахар передадут в комиссию по помилованию 27 января

20:30 26.01.2020
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© Фото : аккаунт Naama Issachar в InstagramИзраильтянка Наама Иссахар
Израильтянка Наама Иссахар
© Фото : аккаунт Naama Issachar в Instagram
МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Прошение израильтянки Наамы Иссахар о помиловании передадут в комиссию по помилованию Московской области в понедельник, 27 января, сообщили РИА Новости в пресс-службе уполномоченного по правам человека Московской области.
"Адвокаты работу закончили. Документы переданы в администрацию исправительной колонии на регистрацию. Утром мы их направим в комиссию по помилованию в Московской области. Заседание предварительно назначено на 18:00 на понедельник", - говорится в сообщении.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
23 января, 23:47
Москалькова приняла обращения сокамерниц израильтянки Иссахар
Иссахар осуждена в Подмосковье на 7,5 лет колонии за контрабанду и хранение наркотиков: ее задержали в минувшем апреле в транзитной зоне аэропорта Шереметьево по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке у девушки нашли почти 10 граммов гашиша.
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Наама ИссахарМосковская областьТель-АвивПроисшествия
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