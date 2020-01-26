Прошение Иссахар передадут в комиссию по помилованию 27 января

"Адвокаты работу закончили. Документы переданы в администрацию исправительной колонии на регистрацию. Утром мы их направим в комиссию по помилованию в Московской области. Заседание предварительно назначено на 18:00 на понедельник", - говорится в сообщении.

Иссахар осуждена в Подмосковье на 7,5 лет колонии за контрабанду и хранение наркотиков: ее задержали в минувшем апреле в транзитной зоне аэропорта Шереметьево по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке у девушки нашли почти 10 граммов гашиша.