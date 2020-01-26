Объявленные персонами нон грата российские дипломаты покинули Болгарию

"Шпионский" скандал

Поводом для этого стали подозрения в шпионаже. Как утверждает прокуратура Болгарии на основе информации, полученной от Агентства национальной безопасности, россиянин, аккредитованный в качестве первого секретаря консульского отдела посольства, вел разведывательную деятельность с 2017 года.

По версии следствия, он собирал информацию, связанную с механизмами избирательного процесса. Сотрудник торгпредства, заявили в прокуратуре, занимался сбором разведывательной информации с октября 2018 года. Его якобы интересовала секретная информация в сфере энергетики и энергетической безопасности. Для этого он наладил контакты с болгарскими гражданами, у которых был доступ к такой информации, а полученные сведения направлял в Москву, в штаб-квартиру разведывательной службы, добавили в прокуратуре.Тем не менее дело в отношении россиян было закрыто, так как оба обладают дипломатической неприкосновенностью.