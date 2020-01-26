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Объявленные персонами нон грата российские дипломаты покинули Болгарию
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РИА Новости

Объявленные персонами нон грата российские дипломаты покинули Болгарию

20:27 26.01.2020 (обновлено: 20:48 26.01.2020)
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© Fotolia / AstrugВид на город София, Болгария
Вид на город София, Болгария
© Fotolia / Astrug
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Два дипломата, объявленных Болгарией персонами нон грата, уехали из страны, сообщил РИА Новости представитель посольства России в Софии.
"Сегодня они покинули страну", — сказал он.
Ранее в МИД России завили, что болгарские власти объявили о выдворении российского дипломата и сотрудника торпредстава, не представив никаких вразумительных доказательств.
В ведомстве расценили этот шаг Софии как "откровенно недружественный".
"Оставляем за собой право принять ответные меры", — заявили в МИД.
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"Шпионский" скандал

В пятницу вечером Болгария объявила персонами нон грата российского дипломата и сотрудника торгпредства. Послу России в Софии вручили соответствующие ноты.
Поводом для этого стали подозрения в шпионаже. Как утверждает прокуратура Болгарии на основе информации, полученной от Агентства национальной безопасности, россиянин, аккредитованный в качестве первого секретаря консульского отдела посольства, вел разведывательную деятельность с 2017 года.
По версии следствия, он собирал информацию, связанную с механизмами избирательного процесса. Сотрудник торгпредства, заявили в прокуратуре, занимался сбором разведывательной информации с октября 2018 года. Его якобы интересовала секретная информация в сфере энергетики и энергетической безопасности. Для этого он наладил контакты с болгарскими гражданами, у которых был доступ к такой информации, а полученные сведения направлял в Москву, в штаб-квартиру разведывательной службы, добавили в прокуратуре.Тем не менее дело в отношении россиян было закрыто, так как оба обладают дипломатической неприкосновенностью.
Флаг Болгарии
25 января, 18:55
СМИ: США поддержали решение Болгарии выдворить российских дипломатов
18317810340
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РоссияСофия (город)БолгарияВ мире
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