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На Мадагаскаре более 30 человек погибли из-за проливных дождей
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РИА Новости

На Мадагаскаре более 30 человек погибли из-за проливных дождей

20:20 26.01.2020
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© РИА Новости / Антон ДенисовОстров Мадагаскар
Остров Мадагаскар
© РИА Новости / Антон Денисов
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Тринадцать один человек погиб, еще девять пропали без вести на Мадагаскаре из-за проливных дождей, сообщает африканское отделение радио RFI со ссылкой на местные власти.
Ранее сообщалось о 13 погибших.
По данным газеты, от стихии пострадали более 100 тысяч человек. Власти продолжают эвакуацию жителей пострадавших районов.
Проливные дожди на острове не прекращались на протяжении нескольких дней. В результате тысячи жилых домов и зданий оказались разрушены, повреждены или затоплены. Закрыты многочисленные школы, более семи тысяч человек остались без крова.
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