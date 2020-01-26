На Мадагаскаре более 30 человек погибли из-за проливных дождей

По данным газеты, от стихии пострадали более 100 тысяч человек. Власти продолжают эвакуацию жителей пострадавших районов.

Проливные дожди на острове не прекращались на протяжении нескольких дней. В результате тысячи жилых домов и зданий оказались разрушены, повреждены или затоплены. Закрыты многочисленные школы, более семи тысяч человек остались без крова.