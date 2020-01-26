На Мадагаскаре более 30 человек погибли из-за проливных дождей

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Тринадцать один человек погиб, еще девять пропали без вести на Мадагаскаре из-за проливных дождей, сообщает африканское отделение радио RFI со ссылкой на местные власти.
Ранее сообщалось о 13 погибших.
По данным газеты, от стихии пострадали более 100 тысяч человек. Власти продолжают эвакуацию жителей пострадавших районов.
Проливные дожди на острове не прекращались на протяжении нескольких дней. В результате тысячи жилых домов и зданий оказались разрушены, повреждены или затоплены. Закрыты многочисленные школы, более семи тысяч человек остались без крова.