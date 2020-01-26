В Госдуме заявили, что отец Всеволод Чаплин был "нескучным" человеком

Всеволод Чаплин родился 31 марта 1968 года в Москве.
На фото: протоиерей участвует в митинге против передачи Курил Японии.
Всеволод Чаплин родился 31 марта 1968 года в Москве.
На фото: протоиерей участвует в митинге против передачи Курил Японии.
По его словам, к вере он пришел, когда ему было 13 лет. При этом родители будущего священнослужителя были атеистами.
На фото: Всеволод Чаплин и главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.
По его словам, к вере он пришел, когда ему было 13 лет. При этом родители будущего священнослужителя были атеистами.
На фото: Всеволод Чаплин и главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.
"Я просто пришел в храм, это был Елоховский Богоявленский собор, пришел почти случайно, чтобы купить крестик, который носить тогда было в моде. И сразу понял, что здесь останусь, что служение Богу, жизнь в Церкви – это мое, что я пришел в настоящий дом, где меня давно ждут", — говорил Чаплин в интервью РИА Новости.
"Я просто пришел в храм, это был Елоховский Богоявленский собор, пришел почти случайно, чтобы купить крестик, который носить тогда было в моде. И сразу понял, что здесь останусь, что служение Богу, жизнь в Церкви – это мое, что я пришел в настоящий дом, где меня давно ждут", — говорил Чаплин в интервью РИА Новости.
В 1990-м Чаплин окончил Московскую духовную семинарию, а спустя четыре года — Московскую духовную академию.
В 1999 году он был возведен в сан протоиерея.
В 1990-м Чаплин окончил Московскую духовную семинарию, а спустя четыре года — Московскую духовную академию.
В 1999 году он был возведен в сан протоиерея.
С 2001 по 2009 год священнослужитель занимал должность заместителя председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата.
С 2001 по 2009 год священнослужитель занимал должность заместителя председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата.
В 2009 году Чаплин стал настоятелем храма Николая Чудотворца на Трех Горах в Москве. Тогда же он возглавил Синодальный отдел по взаимодействию Церкви и общества Московского Патриархата.
В 2009 году Чаплин стал настоятелем храма Николая Чудотворца на Трех Горах в Москве. Тогда же он возглавил Синодальный отдел по взаимодействию Церкви и общества Московского Патриархата.
Многим он запомнился как раз работой на этой должности. Чаплин признавался, что не боится говорить людям неудобную правду.
"Бояться я устал еще лет 25 назад…Сейчас очень важно повторить людям, и повторить очень ясно и громко, то, что мы знаем из Евангелия. Что человек обязан следовать очень высокому нравственному идеалу", — сказал он.
Многим он запомнился как раз работой на этой должности. Чаплин признавался, что не боится говорить людям неудобную правду.
"Бояться я устал еще лет 25 назад…Сейчас очень важно повторить людям, и повторить очень ясно и громко, то, что мы знаем из Евангелия. Что человек обязан следовать очень высокому нравственному идеалу", — сказал он.
В 2016-м году священнослужитель был назначен настоятелем храма Феодора Студита (Смоленской иконы Божией Матери) в Москве.
В 2016-м году священнослужитель был назначен настоятелем храма Феодора Студита (Смоленской иконы Божией Матери) в Москве.
Протоиерей был автором и ведущим программ "Комментарий недели" (ТВ "Союз"), "Время доверия" (Радио "Комсомольская правда"), "Вечность и время" (ТВ "Спас").
Протоиерей был автором и ведущим программ "Комментарий недели" (ТВ "Союз"), "Время доверия" (Радио "Комсомольская правда"), "Вечность и время" (ТВ "Спас").
До 2016 года Чаплин входил в состав Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте России.
До 2016 года Чаплин входил в состав Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте России.
Всеволод Чаплин был членом Союза писателей России и действительным членом Академии российской словесности.
Всеволод Чаплин был членом Союза писателей России и действительным членом Академии российской словесности.
Всеволод Чаплин родился 31 марта 1968 года в Москве.
На фото: протоиерей участвует в митинге против передачи Курил Японии.
По его словам, к вере он пришел, когда ему было 13 лет. При этом родители будущего священнослужителя были атеистами.
На фото: Всеволод Чаплин и главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.
"Я просто пришел в храм, это был Елоховский Богоявленский собор, пришел почти случайно, чтобы купить крестик, который носить тогда было в моде. И сразу понял, что здесь останусь, что служение Богу, жизнь в Церкви – это мое, что я пришел в настоящий дом, где меня давно ждут", — говорил Чаплин в интервью РИА Новости.
В 1990-м Чаплин окончил Московскую духовную семинарию, а спустя четыре года — Московскую духовную академию.
В 1999 году он был возведен в сан протоиерея.
С 2001 по 2009 год священнослужитель занимал должность заместителя председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата.
В 2009 году Чаплин стал настоятелем храма Николая Чудотворца на Трех Горах в Москве. Тогда же он возглавил Синодальный отдел по взаимодействию Церкви и общества Московского Патриархата.
Многим он запомнился как раз работой на этой должности. Чаплин признавался, что не боится говорить людям неудобную правду.
"Бояться я устал еще лет 25 назад…Сейчас очень важно повторить людям, и повторить очень ясно и громко, то, что мы знаем из Евангелия. Что человек обязан следовать очень высокому нравственному идеалу", — сказал он.
В 2016-м году священнослужитель был назначен настоятелем храма Феодора Студита (Смоленской иконы Божией Матери) в Москве.
Протоиерей был автором и ведущим программ "Комментарий недели" (ТВ "Союз"), "Время доверия" (Радио "Комсомольская правда"), "Вечность и время" (ТВ "Спас").
До 2016 года Чаплин входил в состав Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте России.
Всеволод Чаплин был членом Союза писателей России и действительным членом Академии российской словесности.