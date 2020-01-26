Три реактивных снаряда упали около "зеленой зоны" в Багдаде

По данным источника в иракских органах безопасности, на который ссылается телеканал, информации о пострадавших пока не поступало.

"Зеленая зона" Багдада, где расположены правительственные учреждения и посольства, периодически становится мишенью ракетных обстрелов. Подобные инциденты, как правило, не приводят к жертвам среди населения и не влекут существенного ущерба. Так, 9 января две ракеты "Катюша" упали на территории "зеленой зоны", вызвав срабатывание сигнала воздушной тревоги, в том числе у посольства США. Пресс-служба органов безопасности Багдада заявила об отсутствии жертв и пострадавших.