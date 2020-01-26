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Три реактивных снаряда упали около "зеленой зоны" в Багдаде
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РИА Новости

Три реактивных снаряда упали около "зеленой зоны" в Багдаде

20:02 26.01.2020 (обновлено: 20:03 26.01.2020)
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© AP Photo / Hadi MizbanВид с воздуха на Багдад, Ирак
Вид с воздуха на Багдад, Ирак
© AP Photo / Hadi Mizban
КАИР, 26 янв - РИА Новости. Три реактивных снаряда упали вечером в воскресенье близ "зеленой зоны" Багдада, в которой расположены правительственные учреждения и посольства, сообщает телеканал "ас-Сумария".
По данным источника в иракских органах безопасности, на который ссылается телеканал, информации о пострадавших пока не поступало.
"Зеленая зона" Багдада, где расположены правительственные учреждения и посольства, периодически становится мишенью ракетных обстрелов. Подобные инциденты, как правило, не приводят к жертвам среди населения и не влекут существенного ущерба. Так, 9 января две ракеты "Катюша" упали на территории "зеленой зоны", вызвав срабатывание сигнала воздушной тревоги, в том числе у посольства США. Пресс-служба органов безопасности Багдада заявила об отсутствии жертв и пострадавших.
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