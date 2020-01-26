В Израиле задержали около 40 ультраортодоксальных протестующих

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 янв – РИА Новости. Полиция Израиля задержала 38 ультраортодоксальных протестующих в Иерусалиме.
"Протесты в Иерусалиме. Полицейские и сотрудники пограничной полиции МАГАВ действуют против нескольких сотен нарушителей порядка, которые перекрывают дороги, из них 38 человек задержаны", - говорится в заявлении полиции.
Как отмечает издание Jerusalem post, ультраортодоксы выступили против задержания ученика религиозного учебного заведения - ешивы - отказавшегося быть призванным в армию.
По информации издания, в ходе демонстрации произошли столкновения с полицией. Сотрудники полиции были вынуждены применить водометы.
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