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В Израиле задержали около 40 ультраортодоксальных протестующих
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РИА Новости

В Израиле задержали около 40 ультраортодоксальных протестующих

19:57 26.01.2020
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© Фото : пресс-служба полиции ИзраиляПолиция Израиля
Полиция Израиля
© Фото : пресс-служба полиции Израиля
ТЕЛЬ-АВИВ, 26 янв – РИА Новости. Полиция Израиля задержала 38 ультраортодоксальных протестующих в Иерусалиме.
"Протесты в Иерусалиме. Полицейские и сотрудники пограничной полиции МАГАВ действуют против нескольких сотен нарушителей порядка, которые перекрывают дороги, из них 38 человек задержаны", - говорится в заявлении полиции.
Как отмечает издание Jerusalem post, ультраортодоксы выступили против задержания ученика религиозного учебного заведения - ешивы - отказавшегося быть призванным в армию.
По информации издания, в ходе демонстрации произошли столкновения с полицией. Сотрудники полиции были вынуждены применить водометы.
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