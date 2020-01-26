Умер протоиерей Всеволод Чаплин

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. В Москве на 52-м году жизни умер настоятель храма Святого Феодора Студита, протоиерей В Москве на 52-м году жизни умер настоятель храма Святого Феодора Студита, протоиерей Всеволод Чаплин . Об этом сообщил в фейсбуке член Общественной палаты Александр Пелин.

"Сидел на лавочке у храма, ему стало плохо, и он скончался", — написал он.

Позднее информацию о смерти протоиерея подтвердил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"Мы не один год вместе проработали, много общались, порой сильно спорили... Царствие Небесное!" — написал он в Telegram

Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил РИА Новости, что отец Всеволод Чаплин был не только служителем церкви, но и крупным общественным деятелем.

По словам парламентария, протоиерей ушел из жизни после того, как отслужил Божественную Литургию.

Биография Всеволода Чаплина

Всеволод Чаплин родился в Москве 31 марта 1968 года. В 1990-м году он окончил Московскую духовную семинарию, а спустя четыре года — Московскую духовную академию. В 1999-м Чаплин был возведен в сан протоиерея.

С 2001 по 2009 год священнослужитель занимал должность зампредседателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата. С 2009-го по 2016-й был настоятелем храма святителя Николая Чудотворца на Трех Горах в Москве. С 2009 по 2015 год занимал пост Председателя Синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества Московского Патриархата РПЦ . Указом патриарха Кирилла в 2016 году назначен настоятелем храма Феодора Студита (Смоленской иконы Божией Матери) в Москве.

Чаплин занимал пост председателя Экспертного совета "Экономика и этика" при патриархе Московском и всея Руси, входил в состав Синодальной библейско-богословской комиссии. До 2016 года входил в состав Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России.

Также он был автором и ведущим программ "Комментарий недели", "Вечность и время" (ТВ "Союз"), "Время доверия" (радио "Комсомольская правда"). Протоиерей состоял в Союзе писателей России и был действительным членом Академии российской словесности.