Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2020-01-26T19:55+0300
https://ria.ru/20200126/1563897253.html
Умер протоиерей Всеволод Чаплин
https://cdn25.img.ria.ru/images/102162/11/1021621145_0:144:2439:1515_1036x0_80_0_0_a2a2ec2734bca482d45596663e3acc15.jpg
РИА Новости

Умер протоиерей Всеволод Чаплин

19:55 26.01.2020
75816
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПротоиерей Всеволод Чаплин
Протоиерей Всеволод Чаплин
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Протоиерей Всеволод Чаплин. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. В Москве на 52-м году жизни умер настоятель храма Святого Феодора Студита, протоиерей Всеволод Чаплин. Об этом сообщил в фейсбуке член Общественной палаты Александр Пелин.
"Сидел на лавочке у храма, ему стало плохо, и он скончался", — написал он.
Позднее информацию о смерти протоиерея подтвердил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
"Мы не один год вместе проработали, много общались, порой сильно спорили... Царствие Небесное!" — написал он в Telegram.
Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил РИА Новости, что отец Всеволод Чаплин был не только служителем церкви, но и крупным общественным деятелем.
По словам парламентария, протоиерей ушел из жизни после того, как отслужил Божественную Литургию.
Протоиерей Всеволод Чаплин
Вчера, 19:30Религия и мировоззрение
В ОП назвали протоиерея Всеволода Чаплина ярким неординарным человеком

Биография Всеволода Чаплина

Всеволод Чаплин родился в Москве 31 марта 1968 года. В 1990-м году он окончил Московскую духовную семинарию, а спустя четыре года — Московскую духовную академию. В 1999-м Чаплин был возведен в сан протоиерея.
С 2001 по 2009 год священнослужитель занимал должность зампредседателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата. С 2009-го по 2016-й был настоятелем храма святителя Николая Чудотворца на Трех Горах в Москве. С 2009 по 2015 год занимал пост Председателя Синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества Московского Патриархата РПЦ. Указом патриарха Кирилла в 2016 году назначен настоятелем храма Феодора Студита (Смоленской иконы Божией Матери) в Москве.
Чаплин занимал пост председателя Экспертного совета "Экономика и этика" при патриархе Московском и всея Руси, входил в состав Синодальной библейско-богословской комиссии. До 2016 года входил в состав Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России.
Также он был автором и ведущим программ "Комментарий недели", "Вечность и время" (ТВ "Союз"), "Время доверия" (радио "Комсомольская правда"). Протоиерей состоял в Союзе писателей России и был действительным членом Академии российской словесности.
Всеволод Чаплин был отмечен церковными и светскими наградами: орденом Сергия Радонежского III степени, орденом князя Даниила Московского II степени, орденом Дружбы, орденом Российского Императорского дома святой Анны II степени, орденом Иннокентия Московского II степени и другими.
56129149651
Обсудить 12
Религия и мировоззрениеУмер протоиерей Всеволод ЧаплинРусская православная церковьВсеволод ЧаплинРоссияОбщество
Популярные комментарии
Очень жаль...Серьёзный и нужный был человек...Неожиданно...
26 января, 21:05
Ирина Шустрова
464020015
Человек умер. Какой-никакой, а все-таки человек. По поводу "лайков" и "смешков" на смерть чела - есть Бог, Карма, Судьба, Космос, Вселенная (кто во что верит) что потребует ответа за личный негатив и злобу.
26 января, 21:20
Александр Марков
24316110
Рекомендуем
Алена Водонаева
Водонаева вновь оскорбила получателей маткапитала
Терминал B международного аэропорта Шереметьево
Мужчина бросил двух детей в аэропорту "Шереметьево"
Покупатели в одном из гипермаркетов
В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке
Израильтянка Наама Иссахар
Израильтянка Иссахар попросила Путина о помиловании
В Центральном госпитале города Ухань
Китайские ученые назвали вероятный источник нового коронавируса
Алексей Миллер во время торжественной церемонии запуска в эксплуатацию первой очереди подземного хранилища газа в поселке Романово
Третий — лишний: Россия может прекратить газовый транзит через Польшу
Протоиерей Всеволод Чаплин
В ОП назвали протоиерея Всеволода Чаплина ярким неординарным человеком
Протоиерей Всеволод Чаплин
Религиовед назвал кончину протоиерея Всеволода Чаплина большой утратой
Еда с высоким содержанием белка
Врачи назвали продукты, позволяющие быстро сжечь жир и нарастить мышцы
Глава Чувашии Михаил Игнатьев
Жена главы Чувашии прокомментировала скандал вокруг его "шутки"
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук назвал способы возвращения Украине Крыма и Донбасса
Почетный настоятель Богоявленского собора протопресвитер Матфей Стаднюк во время Божественной литургии
Умер почетный настоятель московского Елоховского собора Матфей Стаднюк
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте
Премьер Нидерландов извинился за действия властей во время Холокоста
Президент РФ Владимир Путин на церемонии передачи ордена Мужества родственникам героя восстания пленников в лагере смерти Собибор Леона Фельдгендлера
Эксперт сравнил Путина и Порошенко в ситуации с поднятой фуражкой
Новый международный терминал С в аэропорту Шереметьево
Раскрыто содержание записки мужчины, оставившего детей в "Шереметьево"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:21Мишустина просят заморозить на три года тарифы естественных монополий
00:19Мишустина попросили об амнистии капиталов для малого бизнеса
00:16В Госдуме предложили оказывать расширенную помощь всем "блокадникам"
00:14Зеленский прокомментировал гибель двух военнослужащих в Донбассе
00:08Специалисты из США и Канады проведут наблюдательный полет над Россией
23:59СМИ: в ресторан посольства США в Багдаде попала ракета
23:58Зеленский встретился в Польше с бывшими узниками Освенцима
23:36Гуаидо встретится с премьером Канады в понедельник
23:34В США зафиксировали пять случаев заболевания новым коронавирусом
23:30В столице Казахстана из-за непогоды задержали все авиарейсы
23:26Официально объявлено, что Билл Мюррей снова "охотник за привидениями"
23:25ВРНС предложил поправки в преамбулу Конституции России
23:24Раскрыт порядок принятия поправок в Конституцию
23:08В Петербурге задержали подозреваемых в избиении мужчины до смерти
23:03В Крыму при лобовом столкновении двух машин погибли три человека
22:53Иран потребовал у США компенсацию за ущерб из-за выхода из СВПД
22:53Установлена личность мужчины, бросившего сыновей в "Шереметьево"
22:47СК проверяет обстоятельства ДТП с маршруткой в Ленинградской области
22:36В США подтвердили четвертый случай заболевания новым коронавирусом
22:33Раскрыто содержание записки мужчины, оставившего детей в "Шереметьево"
Лента новостейМолния