Отец Всеволод Чаплин был крупным общественным деятелем, заявил Клишас

Многим он запомнился как раз работой на этой должности. Чаплин признавался, что не боится говорить людям неудобную правду.

"Бояться я устал еще лет 25 назад…Сейчас очень важно повторить людям, и повторить очень ясно и громко, то, что мы знаем из Евангелия. Что человек обязан следовать очень высокому нравственному идеалу", — сказал он.