Биография протоиерея Всеволода Чаплина

Священник Русской православной церкви, протоиерей Всеволод Анатольевич Чаплин родился 31 марта 1968 года в Москве.
В 1990 году окончил Московскую духовную семинарию, в 1994 году - Московскую духовную академию. Защитил кандидатскую диссертацию "Проблема соотношения естественной и богооткровенной новозаветной этики в современной зарубежной инославной и нехристианской мысли".
21 апреля 1991 года был рукоположен в сан диакона, 7 января 1992 года - сан пресвитера. В 1999 году возведен в сан протоиерея.
В 1985 году поступил на работу в издательский отдел Московского Патриархата, в 1990 году перешел в отдел внешних церковных связей, возглавлял секретариат отдела.
В 2001-2009 годы занимал пост заместителя председателя отдела внешних церковных связей.
В 1990-2000 годы состоял членом Центральных комитетов Всемирного совета церквей и Конференции европейских церквей.
В 2009-2015 годы являлся председателем Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества. Также до декабря 2015 года был заместителем главы Всемирного русского народного собора.
В 2011-2015 годы входил в Высший церковный совет Русской православной церкви.
В 2009-2016 годы являлся настоятелем храма святителя Николая Чудотворца на Трех Горах.
11 февраля 2016 года был назначен настоятелем храма прп. Феодора Студита (Смоленской иконы Божией Матери) у Никитских ворот.
Занимал должность председателя Экспертного совета "Экономика и этика" при патриархе Московском и всея Руси, входил в состав Синодальной библейско-богословской комиссии.
Был автором и ведущим программ "Комментарий недели", "Вечность и время" (ТВ "Союз"), "Время доверия" (радио "Комсомольская правда").
До 2016 года входил в состав Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России.
Входил в президиум Общественной палаты Союзного государства, а также Консультативный совет ОБСЕ по вопросам свободы религии или убеждений.
Состоял в Союзе писателей России. Являлся действительным членом Академии российской словесности.
Отмечен церковными орденами св. блгв. кн. Даниила Московского III степени (1996); свт. Иннокентия Московского II степени (2005); св. блгв. кн. Даниила Московского II степени (2010); прп. Сергия Радонежского III степени (2013), а также рядом светских наград: орден Дружбы, орден Российского Императорского дома св. Анны II степени и другие.
26 января 2020 года Всеволод Чаплин скоропостижно скончался на 52-м году жизни.