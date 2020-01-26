Биография протоиерея Всеволода Чаплина

Священник Русской православной церкви, протоиерей Всеволод Анатольевич Чаплин родился 31 марта 1968 года в Москве.

В 1990 году окончил Московскую духовную семинарию, в 1994 году - Московскую духовную академию. Защитил кандидатскую диссертацию "Проблема соотношения естественной и богооткровенной новозаветной этики в современной зарубежной инославной и нехристианской мысли".

21 апреля 1991 года был рукоположен в сан диакона, 7 января 1992 года - сан пресвитера. В 1999 году возведен в сан протоиерея.

В 1985 году поступил на работу в издательский отдел Московского Патриархата, в 1990 году перешел в отдел внешних церковных связей, возглавлял секретариат отдела.

В 2001-2009 годы занимал пост заместителя председателя отдела внешних церковных связей.

В 1990-2000 годы состоял членом Центральных комитетов Всемирного совета церквей и Конференции европейских церквей.

В 2009-2015 годы являлся председателем Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества. Также до декабря 2015 года был заместителем главы Всемирного русского народного собора.

В 2011-2015 годы входил в Высший церковный совет Русской православной церкви.

11 февраля 2016 года был назначен был назначен настоятелем храма прп. Феодора Студита (Смоленской иконы Божией Матери) у Никитских ворот.

Занимал должность председателя Экспертного совета "Экономика и этика" при патриархе Московском и всея Руси, входил в состав Синодальной библейско-богословской комиссии.

Был автором и ведущим программ "Комментарий недели", "Вечность и время" (ТВ "Союз"), "Время доверия" (радио "Комсомольская правда").

До 2016 года входил в состав Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России.

Состоял в Союзе писателей России. Являлся действительным членом Академии российской словесности.