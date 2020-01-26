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В Словакии из-за птичьего гриппа закрыли зоопарк
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РИА Новости

В Словакии из-за птичьего гриппа закрыли зоопарк

19:19 26.01.2020
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© РИА Новости / Владимир ВяткинПруд в зоопарке
Пруд в зоопарке
© РИА Новости / Владимир Вяткин
ПРАГА, 26 янв – РИА Новости. После гибели двух птиц в популярном зоопарке в городе Бойнице в центральной части Словакии принято решение о его временном закрытии, сообщил в воскресенье журналистам директор республиканского ветеринарного и продовольственного управления (ГВПУ) Йозеф Биреш.
"Гибель двух птиц, утки и болотной белой колпицы, свидетельствует о том, что в зоопарке произошел контакт с дикими птицами. Думаю, что персонал недооценил ситуацию, возникшую в республике после обнаруженной ранее вспышки птичьего гриппа", - сказал Биреш, выступление которого транслировали сетевые ТВ-каналы.
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Национальный зоологический парк в Бойнице является старейшим и самым посещаемым из словацких зоопарков. Он существует 65 лет и расположен на территории 41 гектара, из которых 20 гектаров занимает экспозиционная часть.
Ранее, 10 января, ГВПУ сообщило о вспышке птичьего гриппа в селе Збеги Нитрянского района на западе Словакии. По данным экспертов ГВПУ, речь идет о высокопатогенном субтипе H5N8, который был подтвержден в конце декабря 2019 года и в начале января 2020 года в соседней Польше.
По словам Биреша, в отделении птиц в зоопарке Бойнице введен карантин. В случае заболевания других птиц, они могут быть умерщвлены, несмотря на ценность того или иного вида, сказал Биреш.
По предварительной оценке ситуации специалистами ГВПУ, зоопарк может быть закрыт на несколько месяцев.
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