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2020-01-26T20:00+0300
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Жители Гонконга вышли на протест против карантина
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РИА Новости

Жители Гонконга вышли на протест против карантина

19:03 26.01.2020 (обновлено: 20:00 26.01.2020)
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© AP Photo / Ng Han GuanПротесты в Гонконге
Протесты в Гонконге
© AP Photo / Ng Han Guan
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Жители Гонконга вышли на протестную акцию из-за недовольства предложением властей о карантине в связи с распространением нового типа коронавируса, сообщает газета South China Morning Post.
Ранее глава администрации Гонконга Кэрри Лэм предложила использовать недавно построенные и еще не заселенные жилые комплексы в качестве зоны карантина и общежитий для медицинских работников, ведущих борьбу с распространением коронавируса. Однако в правительстве предупредили, что министерство здравоохранения будет рассматривать эти здания в качестве запасного варианта.
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Многие в Гонконге считают, что размещение больных с подозрением на заражение коронавирусом вблизи жилых зданий может быть опасным для местных жителей.
Вечером в воскресенье на улицы Гонконга вышли около 200 человек. Они блокировали дороги, бросали бутылки с зажигательной смесью и подожгли нижние этажи нескольких зданий. Полиция предпринимает меры для разгона демонстрантов. Сообщается о возможном задержании нескольких человек.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.
По последним официальным данным, только в Китае известно о 1975 зараженных, из них 56 скончались.
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Распространение нового коронавирусаВОЗГонконгУханьВ мире
Популярные комментарии
Провокаторов в такой ситуации нужно наказывать по законам военного времени.
26 января, 20:06
МСМаксим Солдусов
3201002
Это доказывает что им уже все равно против чего протестовать. Они кураж поймали.
26 января, 21:11
АКАндрей К
901001
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