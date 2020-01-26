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Число жертв землетрясения в Турции достигло 38 человек
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РИА Новости

Число жертв землетрясения в Турции достигло 38 человек

18:57 26.01.2020 (обновлено: 18:59 26.01.2020)
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© Sputnik / Sertaç KayarПоследствия землетрясения на востоке Турции. 24 января 2020
Последствия землетрясения на востоке Турции. 24 января 2020
© Sputnik / Sertaç Kayar
АНКАРА, 26 янв - РИА Новости. Число погибших в результате землетрясения на востоке Турции возросло до 38, сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациям страны.
Ранее сообщалось о 35 погибших и 1607 пострадавших.
В течение последних нескольких часов спасатели извлекли из-под завалов в городе Элязыг тела трех погибших.
Землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города Сивридже провинции Элязыг произошло в пятницу в 20.55 мск. Подземные толчки ощущались в восточных турецких провинциях Адана, Хатай, Османие, Тунджели, Газиантеп, Шанлыурфа, Малатья, Мардин, Самсун, Токат, Чорум и Кайсери, а также на севере Сирии.
Спасатели у разрушенного в результате землетрясения здания на востоке Турции. 25 января 2020
25 января, 21:48
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Землетрясение на востоке ТурцииТурцияПроисшествияВ мире
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