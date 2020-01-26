Поклонская предложила проверить доходы главы Чувашии

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская считает необходимым провести проверку всех источников доходов и расходов главы Чувашской Республики Михаила Игнатьева, заставившего сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от новых служебных машин.
Ранее в соцсетях и СМИ появилось видео, как глава Чувашии, который является членом "Единой России", подшутил над сотрудником МЧС, вынудив его подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин. Вручение техники состоялось в Чебоксарах на площади Республики в четверг. В МЧС Чувашии назвали эпизод "дружеской шуткой", при этом руководитель Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев счел недопустимым поведение Игнатьева. Кроме того, в "Единой России" пообещали рассмотреть эпизод на ближайшем заседании комиссии по этике.
"Что же касается губернатора, которому пригрозили отставкой... Мне кажется, это недостаточное наказание. Необходимо провести проверку всех источников его доходов, расходов — как нас учили на прокурорских факультетах", — написала Поклонская в Telegram.
Депутат выразила предположение, что "всплывут" автопарки, дома, усадьбы, которые сложно приобрести на одну лишь зарплату губернатора.
"А может, наоборот, из имущества — только куртка замшевая, магнитофон... И это все, что нажито непосильным трудом! Давайте уважать друг друга — мы и так в сложное время живем", - заключила Поклонская.