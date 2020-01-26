Путин заявил, что преступления нацистов не имеют срока давности

Он отметил, что нашим общим долгом является хранение и передача будущим поколениям правды о самой кровопролитной войне XX столетия, о миллионах людей, уничтоженных в газовых камерах, замученных в концлагерях и гетто, умерших от болезней и голода. И о том, что конец этому положила Красная армия, разгромившая нацизм и спасшая от истребления и порабощения не только еврейский, но и другие народы планеты.