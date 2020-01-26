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Путин заявил, что преступления нацистов не имеют срока давности
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РИА Новости

Путин заявил, что преступления нацистов не имеют срока давности

18:51 26.01.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветствия участникам мемориального вечера "Хранитель памяти" и отметил, что преступления нацистов не имеют срока давности, им нет ни прощения, ни забвения.
Мемориальный вечер, приуроченный к Международному дню памяти жертв Холокоста, пройдет 26 января в Москве.
"Холокост – одна из самых трагических, мрачных страниц мировой истории. Преступления нацистов и их приспешников не имеют срока давности, им нет ни прощения, ни забвения. Любые попытки замолчать эти события, переписать историю недопустимы и безнравственны", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Он отметил, что нашим общим долгом является хранение и передача будущим поколениям правды о самой кровопролитной войне XX столетия, о миллионах людей, уничтоженных в газовых камерах, замученных в концлагерях и гетто, умерших от болезней и голода. И о том, что конец этому положила Красная армия, разгромившая нацизм и спасшая от истребления и порабощения не только еврейский, но и другие народы планеты.
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