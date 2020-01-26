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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-26T19:46+0300
https://ria.ru/20200126/1563895367.html
В Сирии при взрыве автомобиля погибли восемь человек, сообщил источник
https://cdn21.img.ria.ru/images/154976/76/1549767666_0:48:1280:768_1036x0_80_0_0_5aa62f66619c7a9dd3cb903e8ec85e47.jpg
РИА Новости

В Сирии при взрыве автомобиля погибли восемь человек, сообщил источник

18:35 26.01.2020 (обновлено: 19:46 26.01.2020)
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© Фото : SANAВзрыв заминированного автомобиля в Сирии
Взрыв заминированного автомобиля в Сирии
© Фото : SANA
АНТАКЬЯ (Турция), 26 янв — РИА Новости. Не менее восьми человек погибли в результате взрыва в городе Аазаз на северо-западе Сирии, заявил РИА Новости местный источник.
"Согласно первоначальным данным, восемь человек погибли, более 20 пострадали", — сообщил собеседник агентства.
Он рассказал, что взрыв прогремел перед рестораном и заправочной станцией в городе Аазаз на севере провинции Алеппо. По словам источника, причина инцидента — заминированный автомобиль.
Контролируемый Турцией контрольно-пропускной пункт на окраине города Азаз в Сирии
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