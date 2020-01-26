В Сирии при взрыве автомобиля погибли восемь человек, сообщил источник

АНТАКЬЯ (Турция), 26 янв — РИА Новости. Не менее восьми человек погибли в результате взрыва в городе Аазаз на северо-западе Сирии, заявил РИА Новости местный источник.
"Согласно первоначальным данным, восемь человек погибли, более 20 пострадали", — сообщил собеседник агентства.
Он рассказал, что взрыв прогремел перед рестораном и заправочной станцией в городе Аазаз на севере провинции Алеппо. По словам источника, причина инцидента — заминированный автомобиль.
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