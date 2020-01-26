СМИ: в Польше ограбили дом нобелевского лауреата Ольги Токарчук

ВАРШАВА, 26 янв – РИА Новости. Дом польской писательницы, нобелевского лауреата Ольги Токарчук ограблен в Дом польской писательницы, нобелевского лауреата Ольги Токарчук ограблен в Польше , сообщает радиостанция Zet

Токарчук получила Нобелевскую премию по литературе за 2018 год.

"В ночь с субботы на воскресенье кто-то взломал квартиру в районе Вроцлава Крики. По неофициальной информации, помещение находится на вилле, состоящей из нескольких квартир", - говорится в сообщении.

"По неофициальным данным, ограбленная квартира принадлежит прошлогоднему лауреату Нобелевской премии Ольге Токарчук", - сообщает радиостанция.