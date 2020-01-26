Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Культура
2020-01-26T18:19+0300
https://ria.ru/20200126/1563894596.html
СМИ: в Польше ограбили дом нобелевского лауреата Ольги Токарчук
https://cdn22.img.ria.ru/images/156389/47/1563894726_0:215:2805:1793_1036x0_80_0_0_fbee87666ca6d057f88360adef15f661.jpg
РИА Новости

СМИ: в Польше ограбили дом нобелевского лауреата Ольги Токарчук

18:19 26.01.2020
3040
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОльга Токарчук
Ольга Токарчук
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
ВАРШАВА, 26 янв – РИА Новости. Дом польской писательницы, нобелевского лауреата Ольги Токарчук ограблен в Польше, сообщает радиостанция Zet.
Токарчук получила Нобелевскую премию по литературе за 2018 год.
"В ночь с субботы на воскресенье кто-то взломал квартиру в районе Вроцлава Крики. По неофициальной информации, помещение находится на вилле, состоящей из нескольких квартир", - говорится в сообщении.
"По неофициальным данным, ограбленная квартира принадлежит прошлогоднему лауреату Нобелевской премии Ольге Токарчук", - сообщает радиостанция.
Отмечается, что писательница проживает в данный момент за пределами Польши. По данным радио, добычей воров стали деньги в различных валютах.
Вид Варшавы
15 октября 2019, 11:46
Писательницу Ольгу Токарчук освободили от налога на Нобелевскую премию
38124367
Обсудить 2
КультураПольшаВаршаваПроисшествияВ мире
Рекомендуем
Протоиерей Всеволод Чаплин. 2015 год
Умер протоиерей Всеволод Чаплин
Шасси самолета
В Иране экстренно приземлился загоревшийся в полете самолет
Президент РФ Владимир Путин
Путин заявил, что преступления нацистов не имеют срока давности
Афины
Полицейский в Греции избил одиннадцатилетнего ребенка
Лидер музыкальной группы Ленинград Сергей Шнуров в Государственной Думе России
Шнуров назвал русских одними из самых креативных людей в мире
Сотрудник полиции у закрытого рынка морепродуктов в Ухане, КНР
Студентка из России рассказала о самом безопасном месте в Ухане
Сотрудник полиции
Полиция нашла мать четверых детей из заброшенного дома в Чите
Наталья Поклонская во время сессии Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK
Поклонская предложила проверить доходы главы Чувашии
Фотография кошки, опубликованная приютом Mitchell County Animal Rescue
Американский приют ищет нового владельца для "худшего кота в мире"
Протесты в Гонконге
Жители Гонконга вышли на протест против карантина
Взрыв заминированного автомобиля в Сирии
В Сирии при взрыве автомобиля погибли восемь человек, сообщил источник
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте
Премьер Нидерландов извинился за действия властей во время Холокоста
Вывеска на здании терминала аэропорта Шереметьево
Установлена личность мужчины, бросившего сыновей в "Шереметьево"
В Центральном госпитале города Ухань
Китайские ученые назвали вероятный источник нового коронавируса
Телеведущий Максим Галкин
Галкин прокомментировал сообщения о вырубке леса около его замка
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:21Мишустина просят заморозить на три года тарифы естественных монополий
00:19Мишустина попросили об амнистии капиталов для малого бизнеса
00:16В Госдуме предложили оказывать расширенную помощь всем "блокадникам"
00:14Зеленский прокомментировал гибель двух военнослужащих в Донбассе
00:08Специалисты из США и Канады проведут наблюдательный полет над Россией
23:59СМИ: в ресторан посольства США в Багдаде попала ракета
23:58Зеленский встретился в Польше с бывшими узниками Освенцима
23:36Гуаидо встретится с премьером Канады в понедельник
23:34В США зафиксировали пять случаев заболевания новым коронавирусом
23:30В столице Казахстана из-за непогоды задержали все авиарейсы
23:26Официально объявлено, что Билл Мюррей снова "охотник за привидениями"
23:25ВРНС предложил поправки в преамбулу Конституции России
23:24Раскрыт порядок принятия поправок в Конституцию
23:08В Петербурге задержали подозреваемых в избиении мужчины до смерти
23:03В Крыму при лобовом столкновении двух машин погибли три человека
22:53Иран потребовал у США компенсацию за ущерб из-за выхода из СВПД
22:53Установлена личность мужчины, бросившего сыновей в "Шереметьево"
22:47СК проверяет обстоятельства ДТП с маршруткой в Ленинградской области
22:36В США подтвердили четвертый случай заболевания новым коронавирусом
22:33Раскрыто содержание записки мужчины, оставившего детей в "Шереметьево"
Лента новостейМолния