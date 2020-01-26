СМИ: в Польше ограбили дом нобелевского лауреата Ольги Токарчук

Токарчук получила Нобелевскую премию по литературе за 2018 год.
"В ночь с субботы на воскресенье кто-то взломал квартиру в районе Вроцлава Крики. По неофициальной информации, помещение находится на вилле, состоящей из нескольких квартир", - говорится в сообщении.
"По неофициальным данным, ограбленная квартира принадлежит прошлогоднему лауреату Нобелевской премии Ольге Токарчук", - сообщает радиостанция.
Отмечается, что писательница проживает в данный момент за пределами Польши. По данным радио, добычей воров стали деньги в различных валютах.
15 октября 2019, 11:46Писательницу Ольгу Токарчук освободили от налога на Нобелевскую премию