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Шнуров назвал русских одними из самых креативных людей в мире
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РИА Новости

Шнуров назвал русских одними из самых креативных людей в мире

18:11 26.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЛидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров в Государственной Думе России
Лидер музыкальной группы Ленинград Сергей Шнуров в Государственной Думе России
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Русские люди - одни из самых креативных в мире, способны решать задачи любого уровня, от открытия бутылки до уплаты налогов, считает музыкант Сергей Шнуров.
"Ну, в этих областях (креативных - ред.) Россия, как мне кажется, занимает одну из лидирующих мировых позиций. А как здесь по-другому? Мы творчески решаем любые задачи - от открытия бутылки до выплаты налогов", - сказал Шнуров во время выступления на тему креативности на Студенческом фестивале предпринимательства в Москве.
Подводя итоги своей речи, на которую зал реагировал очень активно, одобрительно приветствуя шутки музыканта, Шнуров сказал, что стремление быть первым, ярким, креативным, лидером проистекает не из веры в человечество, компанию или прогресс. Этот порыв, по мнению Шнурова, состоит в основном из задач попроще: первое - это привлечение внимания к себе, а второе - обеспечение собственной безопасности за счет материальных и нематериальных благ.
"Выдавать идеи в пустоту и ради самих этих идей эволюция нас не научила, да и не должна была... Перед тем как самозабвенно что-то созидать, хорошо бы понять, для чего вы это делаете", - заключил Шнуров.
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"СтудФест 2020", организованный департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы и АНО "Развитие человеческого капитала", открыл собой новый цикл тренингов проекта "Бизнес-Уикенд". Как и сами тренинги, фестиваль был абсолютно бесплатным для всех желающих.
Звезды шоу-бизнеса предстали на этом мероприятии в новом амплуа - как эксперты в сферах управления, эффективных коммуникаций и креативного мышления. Продюсер и телеведущая Тина Канделаки объяснила, почему способность к лидерству является залогом успеха в современном мире и рассказала, как стать эффективным управленцем. Музыкант, поэт и продюсер Сергей Шнуров поделился секретами, как научиться проявлять креативность, видеть всевозможные варианты при принятии решения и реагировать на ситуации нестандартно.
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ОбществоШнур (Сергей Шнуров)Россия
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