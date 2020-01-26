Шнуров назвал русских одними из самых креативных людей в мире

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Русские люди - одни из самых креативных в мире, способны решать задачи любого уровня, от открытия бутылки до уплаты налогов, считает музыкант Русские люди - одни из самых креативных в мире, способны решать задачи любого уровня, от открытия бутылки до уплаты налогов, считает музыкант Сергей Шнуров

"Ну, в этих областях (креативных - ред.) Россия, как мне кажется, занимает одну из лидирующих мировых позиций. А как здесь по-другому? Мы творчески решаем любые задачи - от открытия бутылки до выплаты налогов", - сказал Шнуров во время выступления на тему креативности на Студенческом фестивале предпринимательства в Москве.

Подводя итоги своей речи, на которую зал реагировал очень активно, одобрительно приветствуя шутки музыканта, Шнуров сказал, что стремление быть первым, ярким, креативным, лидером проистекает не из веры в человечество, компанию или прогресс. Этот порыв, по мнению Шнурова, состоит в основном из задач попроще: первое - это привлечение внимания к себе, а второе - обеспечение собственной безопасности за счет материальных и нематериальных благ.

"Выдавать идеи в пустоту и ради самих этих идей эволюция нас не научила, да и не должна была... Перед тем как самозабвенно что-то созидать, хорошо бы понять, для чего вы это делаете", - заключил Шнуров.

"СтудФест 2020", организованный департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы и АНО "Развитие человеческого капитала", открыл собой новый цикл тренингов проекта "Бизнес-Уикенд". Как и сами тренинги, фестиваль был абсолютно бесплатным для всех желающих.