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В Иране экстренно приземлился загоревшийся в полете самолет
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РИА Новости

В Иране экстренно приземлился загоревшийся в полете самолет

18:10 26.01.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкШасси самолета
Шасси самолета
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
ТЕГЕРАН, 26 янв – РИА Новости. Самолет в Иране загорелся во время полета и экстренно сел, обошлось без пострадавших, передает агентство Mehr.
Не приводя источника информации, агентство сообщает, что инцидент произошел в воскресенье во второй половине дня: у воздушного судна, вылетевшего из Горгана на севере страны в Тегеран, загорелся двигатель.
Пилотам удалось посадить самолет, состояние всех пассажиров нормальное, сообщает Mehr без подробностей: без упоминаний названия самолета, авиакомпании и числа находившихся на борту людей.
Накануне пассажирский самолет иранской авиакомпании Iran Airtour из-за технической неполадки вынужденно сел в Тегеране, откуда он вылетел в Стамбул, тогда никто не пострадал.
Пассажирский самолет в небе над Москвой
25 января, 22:13
В Тегеране экстренно сел пассажирский самолет, сообщили СМИ
3701803
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Тегеран (город)ИранВ мире
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