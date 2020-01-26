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Религия и мировоззрение
2020-01-26T22:50+0300
https://ria.ru/20200126/1563894307.html
Умер протоиерей Всеволод Чаплин
https://cdn24.img.ria.ru/images/147493/86/1474938679_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_6c23b48b27de6e740304ad37588bbe89.jpg
РИА Новости

Умер протоиерей Всеволод Чаплин

18:04 26.01.2020 (обновлено: 22:50 26.01.2020)
213506
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПротоиерей Всеволод Чаплин. 2015 год
Протоиерей Всеволод Чаплин. 2015 год
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Умер настоятель храма Святого Феодора Студита, протоиерей Всеволод Чаплин. Об этом сообщил в фейсбуке член Общественной палаты Александр Пелин.
По его словам, священнослужитель ушел из жизни после того, как отслужил Божественную Литургию.
"Сидел на лавочке у храма, ему стало плохо и он скончался", — написал Пелин.
Информацию о смерти Чаплина подтвердил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Протоиерей Всеволод Чаплин
Вчера, 19:11Религия и мировоззрение
Биография протоиерея Всеволода Чаплина
"Мы не один год вместе проработали, много общались, порой сильно спорили... Царствие Небесное!" — написал он в Telegram.
Протоиерей Всеволод Чаплин родился в 1968 году. В 1990-м окончил Московскую духовную семинарию, а спустя четыре года — Московскую духовную академию.
С 2001 по 2009 год занимал должность заместителя председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата. С 2009-го по 2016-й был настоятелем храма святителя Николая Чудотворца на Трех Горах в Москве. С 2009 по 2015 год занимал пост Председателя Синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества Московского Патриархата РПЦ. Указом патриарха Кирилла в 2016 году назначен настоятелем храма Феодора Студита (Смоленской иконы Божией Матери) в Москве.
Всеволод Чаплин был отмечен церковными и светскими наградами: орденом Сергия Радонежского III степени, орденом князя Даниила Московского II степени, орденом дружбы, орденом Российского Императорского дома святой Анны II степени и другими.
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкПротоиерей Всеволод Чаплин
Протоиерей Всеволод Чаплин
© РИА Новости . Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Протоиерей Всеволод Чаплин
2605951141317181
Обсудить 211
Религия и мировоззрениеУмер протоиерей Всеволод ЧаплинРусская православная церковьВсеволод ЧаплинМосква
Популярные комментарии
Искренне жаль. Большая утрата. Царствие небесное!
26 января, 18:12
Клуб имени Маркова
2484120367
о умершем либо хорошо, либо ничего. Ничего.
26 января, 18:17
Nerp
14492728151
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