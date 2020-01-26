Полиция нашла мать четверых детей из заброшенного дома в Чите

Общественники в конце января нашли мужчину с четырьмя детьми в возрасте от 3 до 11 лет в заброшенном здании без окон и каких-либо удобств в Ингодинском районе Читы. Здесь они проживали с лета 2019 года.

Установлено, что мужчина, который назвал себя отцом детей, находится в розыске по обвинению в причинении вреда здоровью средней тяжести. Он задержан и направлен в следственный изолятор, а дети помещены в социально-реабилитационное учреждение. При этом в свидетельстве о рождении детей в графе "отец" стоит прочерк, поэтому предполагаемый биологический отец не может являться их законным представителем. Мать же в момент их обнаружения отсутствовала. Известно, что всего в семье шестеро детей - один живет с бабушкой, а второй – под опекой в другой семье.