Студентка из России рассказала о самом безопасном месте в Ухане

ПЕКИН, 26 янв – РИА Новости. Распространение нового типа коронавируса в Китае не прекращается, как утверждают власти. Знания о заболевании еще крайне малы, число жертв растет, и предсказать развитие ситуации не берется никто.

При этом эпицентр инфекции - город Ухань , - как ни парадоксально, стал одним из самых безопасных мест в стране, считает студентка местного университета Манэ Шашикян.

Бессрочные каникулы

Девушка рассказала РИА Новости, что приехала в Ухань из подмосковного Сергиева Посада в 2016 году, в настоящее время учится в докторантуре и в ближайшие пять лет планирует оставаться в университете.

"Ситуация очень стабильная и тихая, по крайней мере, с той перспективы, как это вижу я. Но для меня это нормально, поскольку сейчас период китайского Нового года, и такая обстановка, в принципе, довольно привычная. Я не могу сказать, что на улице совершенно нет людей. Да, их меньше, потому что все стараются быть осторожнее и оставаться в стенах своих домов, но все, кого я встречала на улице, ходят в масках", - поделилась девушка наблюдениями за ситуацией последних дней.

Она отметила, что паники нет, по крайней мере, среди ее знакомых, "мы все очень спокойны и расслаблены, потому что уверены, что рано или поздно все закончится, у каждой эпидемии есть начало и конец, так что нам осталось только дождаться, когда все закончится".

Как и многие иностранцы, проживающие в Ухане, девушка считает, что СМИ "раздувают" происходящее в городе: "нас напрягает паника, которая приходит извне и показана в СМИ, картинка, показанная там, абсурдна до невозможности", говорит она.

В настоящее время город находится на карантине, въезд и выезд без особой необходимости запрещен, в Ухане не ходит общественный транспорт, не работают железнодорожные вокзалы и аэропорт.

Как рассказала собеседница агентства, "в каждом районе города курсируют около шести тысяч такси, которые выделило правительство, чтобы хоть как-то решить проблему передвижения", так что в случае необходимости добраться до нужного места не имеющие личного транспорта жители все же могут.

Она также рассказала, что каникулы в университете продлили на неопределенный срок, "всем студентам за пределами Уханя было сказано вернуть свои (авиа- и железнодорожные) билеты и не покупать новые, пока университет не объявит о новой дате начала учебы, а тем, кто остался, посоветовали выходить из комнаты только при сильной необходимости".

Остаться и переждать

Ряд стран уже объявили о готовности эвакуировать из Уханя своих граждан. На этом фоне в социальных сетях все чаще обсуждается вопрос о том, как выехать из закрытого города, не нарушив установленный китайскими властями режим. В российском посольстве РИА Новости ранее рассказали, что пока прорабатывают вопрос об организации выезда из Уханя и провинции Хубэй российских граждан.

Манэ говорит, что у нее "желания покидать город нет". Она пояснила свое решение тем, что инкубационный период вируса составляет от одного до 14 дней, и даже если сейчас она полностью здорова, то вполне может подхватить вирус по дороге домой, "в месте, где, по сути, никто не знает, как бороться с угрозой".

"Как ни странно, но сейчас Ухань для нас самое безопасное место. Потому что здесь, по крайней мере, я буду уверена, что в случае экстренной ситуации мне смогут помочь в больнице", - сказала девушка.

Она рассказала также, что "проблем с тем, чтобы закупиться продуктами, нет, потому что все ближайшие супермаркеты работают, в них полно продуктов, которые завозят почти каждый день".

"Ко всему прочему, мы можем заказать медикаменты, еду и хозяйственные принадлежности через интернет, так что у нас нет особой надобности выходить из дома. Временной интервал доставки может разниться от 30 минут до часа, хотя некоторые магазины могут доставить заказ только на следующий день. В любом случае, все очень удобно", - сообщила собеседница агентства.

Комментируя повышение цен в городе, она сказала, что "в период китайского Нового года цены всегда завышены, и в этом нет ничего особенного, мой кошелек разницы особо даже не заметил".

Самое безопасное место

В последнюю неделю самыми популярными товарами в стране стали защитные маски и дезинфицирующие растворы, все постоянно моют руки, не едят на улицах, и, что вообще не свойственно китайцам, – держатся подальше от других людей. Но студентам покидать кампус не обязательно – здесь есть все необходимое.

Девушка рассказала, что Уханьский университет предпринял много профилактических мер в связи с распространением вируса.

"Все наши общежития для иностранных студентов были продезинфицированы. Кроме того, сервисный центр в нашем общежитии раздавал бесплатные респираторные маски для всех нуждающихся студентов, также нам давали противовирусные таблетки. На входе в общежитие стоят охранники, которые измеряют температуру всем студентам и работникам общежития специальным аппаратом. Если студент чувствует недомогание, то он может обратиться в сервисный центр, где ему помогут связаться с больницей и предпринять все необходимые меры", - поделилась она.

Плюс ко всему, добавила россиянка, на территории университета работают столовые, в которых всех студентов кормят бесплатными завтраками, обедами и ужинами, приходить нужно в определенные часы и обязательно со своей посудой, "есть в самой столовой нельзя, чтобы не было большого скопления людей, еда строго на вынос".

"Поскольку наш кампус очень большой, у нас нет большой необходимости выходить за его пределы, здесь есть и больница, и аптека, и большие супермаркеты со всей нужной провизией и хозяйственными принадлежностями, и банкоматы, если кому-то нужно срочно снять деньги", - резюмировала она.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.