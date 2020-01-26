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2020-01-26T17:50+0300
https://ria.ru/20200126/1563893853.html
Студентка из России рассказала о самом безопасном месте в Ухане
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РИА Новости

Студентка из России рассказала о самом безопасном месте в Ухане

17:50 26.01.2020
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© REUTERS / StringerСотрудник полиции у закрытого рынка морепродуктов в Ухане, КНР
Сотрудник полиции у закрытого рынка морепродуктов в Ухане, КНР
© REUTERS / Stringer
ПЕКИН, 26 янв – РИА Новости. Распространение нового типа коронавируса в Китае не прекращается, как утверждают власти. Знания о заболевании еще крайне малы, число жертв растет, и предсказать развитие ситуации не берется никто.
При этом эпицентр инфекции - город Ухань, - как ни парадоксально, стал одним из самых безопасных мест в стране, считает студентка местного университета Манэ Шашикян.
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Бессрочные каникулы

Девушка рассказала РИА Новости, что приехала в Ухань из подмосковного Сергиева Посада в 2016 году, в настоящее время учится в докторантуре и в ближайшие пять лет планирует оставаться в университете.
"Ситуация очень стабильная и тихая, по крайней мере, с той перспективы, как это вижу я. Но для меня это нормально, поскольку сейчас период китайского Нового года, и такая обстановка, в принципе, довольно привычная. Я не могу сказать, что на улице совершенно нет людей. Да, их меньше, потому что все стараются быть осторожнее и оставаться в стенах своих домов, но все, кого я встречала на улице, ходят в масках", - поделилась девушка наблюдениями за ситуацией последних дней.
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Она отметила, что паники нет, по крайней мере, среди ее знакомых, "мы все очень спокойны и расслаблены, потому что уверены, что рано или поздно все закончится, у каждой эпидемии есть начало и конец, так что нам осталось только дождаться, когда все закончится".
Как и многие иностранцы, проживающие в Ухане, девушка считает, что СМИ "раздувают" происходящее в городе: "нас напрягает паника, которая приходит извне и показана в СМИ, картинка, показанная там, абсурдна до невозможности", говорит она.
В настоящее время город находится на карантине, въезд и выезд без особой необходимости запрещен, в Ухане не ходит общественный транспорт, не работают железнодорожные вокзалы и аэропорт.
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Как рассказала собеседница агентства, "в каждом районе города курсируют около шести тысяч такси, которые выделило правительство, чтобы хоть как-то решить проблему передвижения", так что в случае необходимости добраться до нужного места не имеющие личного транспорта жители все же могут.
Она также рассказала, что каникулы в университете продлили на неопределенный срок, "всем студентам за пределами Уханя было сказано вернуть свои (авиа- и железнодорожные) билеты и не покупать новые, пока университет не объявит о новой дате начала учебы, а тем, кто остался, посоветовали выходить из комнаты только при сильной необходимости".

Остаться и переждать

Ряд стран уже объявили о готовности эвакуировать из Уханя своих граждан. На этом фоне в социальных сетях все чаще обсуждается вопрос о том, как выехать из закрытого города, не нарушив установленный китайскими властями режим. В российском посольстве РИА Новости ранее рассказали, что пока прорабатывают вопрос об организации выезда из Уханя и провинции Хубэй российских граждан.
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Манэ говорит, что у нее "желания покидать город нет". Она пояснила свое решение тем, что инкубационный период вируса составляет от одного до 14 дней, и даже если сейчас она полностью здорова, то вполне может подхватить вирус по дороге домой, "в месте, где, по сути, никто не знает, как бороться с угрозой".
"Как ни странно, но сейчас Ухань для нас самое безопасное место. Потому что здесь, по крайней мере, я буду уверена, что в случае экстренной ситуации мне смогут помочь в больнице", - сказала девушка.
Она рассказала также, что "проблем с тем, чтобы закупиться продуктами, нет, потому что все ближайшие супермаркеты работают, в них полно продуктов, которые завозят почти каждый день".
Скрытая угроза: вспышка нового коронавируса в Китае
© РИА Новости / The Central Hospital of Wuhan / Перейти в фотобанк

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань китайские власти сообщили в конце декабря.

В Центральном госпитале города Ухань
1 из 13

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань китайские власти сообщили в конце декабря.

© РИА Новости / The Central Hospital of Wuhan
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Eloisa Lopez

Специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV.

Сотрудники аэропорта следят за тепловым сканером в международном аэропорту Манила имени Ниноя Акино
2 из 13

Специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV.

© REUTERS / Eloisa Lopez
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins

На сегодняшний день число заболевших в Китае превысило 830, Для 26 пациентов вирус оказался смертельным.

Рабочие демонтируют украшения в Пекине
3 из 13

На сегодняшний день число заболевших в Китае превысило 830, Для 26 пациентов вирус оказался смертельным.

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
© REUTERS / China News Service

В Ухане ввели карантин. Общественный транспорт не работает, въезд в город и выезд из него запрещены.

Люди в масках стоят в очереди в магазин в Ухане
4 из 13

В Ухане ввели карантин. Общественный транспорт не работает, въезд в город и выезд из него запрещены.

© REUTERS / China News Service
© AP Photo / Ahn Young-joon

В провинции Хубей, где находится очаг вируса, и в китайской столице объявили наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные со здоровьем.

Сотрудники чистят колонну на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
5 из 13

В провинции Хубей, где находится очаг вируса, и в китайской столице объявили наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные со здоровьем.

© AP Photo / Ahn Young-joon
© AP Photo / Dake Kang

Власти Китая подтвердили, что новый коронавирус передается от человека к человеку.

Сотрудник аэропорта проверяет пассажиров, покидающих международный аэропорт Ухань Тяньхэ в Ухане
6 из 13

Власти Китая подтвердили, что новый коронавирус передается от человека к человеку.

© AP Photo / Dake Kang
© AP Photo / Kin Cheung

Вирус распространился за пределы страны. Случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Вьетнаме, Сингапуре и Таиланде.

Пассажиры на вокзале в Гонконге
7 из 13

Вирус распространился за пределы страны. Случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Вьетнаме, Сингапуре и Таиланде.

© AP Photo / Kin Cheung
© REUTERS / China Daily

Всемирная организация здравоохранения посоветовала всем странам быть готовыми к сдерживанию коронавируса.

Производство защитных масок на фабрике в Ханьдане, провинция Хэбэй
8 из 13

Всемирная организация здравоохранения посоветовала всем странам быть готовыми к сдерживанию коронавируса.

© REUTERS / China Daily
© AP Photo / Ahn Young-joon

Авиавласти Китая уведомили перевозчиков о необходимости следить за ситуацией и при необходимости сокращать рейсы в Ухань.

Обработка вагона поезда дезинфицирующим средством на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
9 из 13

Авиавласти Китая уведомили перевозчиков о необходимости следить за ситуацией и при необходимости сокращать рейсы в Ухань.

© AP Photo / Ahn Young-joon
© REUTERS / Murad Sezer

Роспотребнадзор рекомендовал туристам воздержаться от поездок в Китай.

Пассажиры из Китая проходят через пункт термического досмотра в международном аэропорту Стамбула
10 из 13

Роспотребнадзор рекомендовал туристам воздержаться от поездок в Китай.

© REUTERS / Murad Sezer
© REUTERS / China Daily

При первых признаках заболевания специалисты советует обращаться за медицинской помощью и не лечиться самим.

Проверка температуры тела пассажиров на станции в Ухане
11 из 13

При первых признаках заболевания специалисты советует обращаться за медицинской помощью и не лечиться самим.

© REUTERS / China Daily
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon/File Photo

В России подозрения на заражение пока не подтвердились.

Уведомление о вспышке коронавируса в Ухане, Китай
12 из 13

В России подозрения на заражение пока не подтвердились.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon/File Photo
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Проверки на всех въездах в страну усилили. Пассажиры, прилетевшие из Китая, проходят дополнительный эпидемиологический контроль.

Китайская туристка на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
13 из 13

Проверки на всех въездах в страну усилили. Пассажиры, прилетевшие из Китая, проходят дополнительный эпидемиологический контроль.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
1 из 13

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань китайские власти сообщили в конце декабря.

© РИА Новости / The Central Hospital of Wuhan
Перейти в фотобанк
2 из 13

Специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV.

© REUTERS / Eloisa Lopez
3 из 13

На сегодняшний день число заболевших в Китае превысило 830, Для 26 пациентов вирус оказался смертельным.

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
4 из 13

В Ухане ввели карантин. Общественный транспорт не работает, въезд в город и выезд из него запрещены.

© REUTERS / China News Service
5 из 13

В провинции Хубей, где находится очаг вируса, и в китайской столице объявили наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные со здоровьем.

© AP Photo / Ahn Young-joon
6 из 13

Власти Китая подтвердили, что новый коронавирус передается от человека к человеку.

© AP Photo / Dake Kang
7 из 13

Вирус распространился за пределы страны. Случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Вьетнаме, Сингапуре и Таиланде.

© AP Photo / Kin Cheung
8 из 13

Всемирная организация здравоохранения посоветовала всем странам быть готовыми к сдерживанию коронавируса.

© REUTERS / China Daily
9 из 13

Авиавласти Китая уведомили перевозчиков о необходимости следить за ситуацией и при необходимости сокращать рейсы в Ухань.

© AP Photo / Ahn Young-joon
10 из 13

Роспотребнадзор рекомендовал туристам воздержаться от поездок в Китай.

© REUTERS / Murad Sezer
11 из 13

При первых признаках заболевания специалисты советует обращаться за медицинской помощью и не лечиться самим.

© REUTERS / China Daily
12 из 13

В России подозрения на заражение пока не подтвердились.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon/File Photo
13 из 13

Проверки на всех въездах в страну усилили. Пассажиры, прилетевшие из Китая, проходят дополнительный эпидемиологический контроль.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
"Ко всему прочему, мы можем заказать медикаменты, еду и хозяйственные принадлежности через интернет, так что у нас нет особой надобности выходить из дома. Временной интервал доставки может разниться от 30 минут до часа, хотя некоторые магазины могут доставить заказ только на следующий день. В любом случае, все очень удобно", - сообщила собеседница агентства.
Комментируя повышение цен в городе, она сказала, что "в период китайского Нового года цены всегда завышены, и в этом нет ничего особенного, мой кошелек разницы особо даже не заметил".

Самое безопасное место

В последнюю неделю самыми популярными товарами в стране стали защитные маски и дезинфицирующие растворы, все постоянно моют руки, не едят на улицах, и, что вообще не свойственно китайцам, – держатся подальше от других людей. Но студентам покидать кампус не обязательно – здесь есть все необходимое.
Пассажиры в защитных масках в международном аэропорту Владивостока
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Девушка рассказала, что Уханьский университет предпринял много профилактических мер в связи с распространением вируса.
"Все наши общежития для иностранных студентов были продезинфицированы. Кроме того, сервисный центр в нашем общежитии раздавал бесплатные респираторные маски для всех нуждающихся студентов, также нам давали противовирусные таблетки. На входе в общежитие стоят охранники, которые измеряют температуру всем студентам и работникам общежития специальным аппаратом. Если студент чувствует недомогание, то он может обратиться в сервисный центр, где ему помогут связаться с больницей и предпринять все необходимые меры", - поделилась она.
Плюс ко всему, добавила россиянка, на территории университета работают столовые, в которых всех студентов кормят бесплатными завтраками, обедами и ужинами, приходить нужно в определенные часы и обязательно со своей посудой, "есть в самой столовой нельзя, чтобы не было большого скопления людей, еда строго на вынос".
Фотографии из центральной больницы города Ухань, где показан медицинский персонал, обслуживающий пациентов
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"Поскольку наш кампус очень большой, у нас нет большой необходимости выходить за его пределы, здесь есть и больница, и аптека, и большие супермаркеты со всей нужной провизией и хозяйственными принадлежностями, и банкоматы, если кому-то нужно срочно снять деньги", - резюмировала она.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.
По последним официальным данным, только в Китае известно о 1975 зараженных, из них 56 скончались.
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