В Словакии оценили риск распространения коронавируса в Европе

Туристы в защитных масках в аэропорту

ПРАГА, 26 янв – РИА Новости. Риск заболевания в Риск заболевания в Европе коронавирусом пока небольшой, его расширение ограничено, но туристам, направляющимся в Юго-Восточную Азию, рекомендуется сделать прививку против гриппа, заявил в воскресенье журналистам главный гигиеник Словакии Ян Микас.

"Риск заболевания коронавирусом и его расширение в Европе пока минимальны. Но туристам, направляющимся в страны Юго-Восточной Азии, лучше заблаговременно, за две недели до поездки, сделать прививку против гриппа. Кроме того, им лучше воздержаться от посещения местных рынков, где продаются, в том числе, живые животные", - сказал Микас, выступление которого транслировали сетевые ТВ-каналы.

По словам Микаса, по возвращении из поездки в Юго-Восточную Азию туристам необходимо в течение минимально 14 дней контролировать свое состояние, в частности, наличие температуры, кашля, болезненных ощущений в горле и при дыхании.

"В случае если они обнаружат у себя что-либо подобное, необходимо немедленно обратиться к лечащему врачу, проинформировав его, в том числе, о местах посещения во время поездки", - подчеркнул Микас.

Как сообщила в воскресенье пресс-служба правительства Словакии, премьер Петер Пеллегрини назначил на понедельник заседание кризисного штаба с участием руководства минздрава для обсуждения ситуации в стране в связи с расширением случаев заболеваний коронавирусом , в том числе, в Европе.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.