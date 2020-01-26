Состояние заразившихся коронавирусом врачей в Ухане улучшилось

Работники скорой помощи в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй

Работники скорой помощи в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй

ПЕКИН, 26 янв - РИА Новости. Состояние 11 медиков в китайском Состояние 11 медиков в китайском Ухане , заразившихся новым типом коронавируса, улучшилось, симптомы купированы, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на больницу.

Сообщается, что у 11 медиков больницы Wuhan Union Hospital анализы на вирусную нуклеиновую кислоту нового типа коронавируса "повернулись в обратную сторону", клинические симптомы взяты под контроль, у врачей больше нет температуры.

"Таким образом, в общей сложности состояние 11 медработников этой больницы улучшилось, далее будет вестись мониторинг результатов лечения", - сообщает агентство.

Ранее власти Китая подтвердили, что в Ухане заразились 14 врачей, которые лечили заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.