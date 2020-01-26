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В Нижневартовске после стрельбы во дворе дома возбудили уголовное дело
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РИА Новости

В Нижневартовске после стрельбы во дворе дома возбудили уголовное дело

17:28 26.01.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 янв - РИА Новости. Уголовное дело по статье о хулиганстве возбудили полицейские в Нижневартовске (ХМАО) после ночной стрельбы из автомата во дворе дома, которую устроил 31-летний местный житель, сообщает региональное управление МВД.
Днем в воскресенье в местной группе "ЧП [В] Нижневартовске" в социальной сети "ВКонтакте" появилось несколько видеозаписей с камер наружного наблюдения, установленных, как утверждает автор публикации, на жилом доме по улице Омской. На кадрах видно, как мужчина стреляет из автомата в сторону машины, рядом с которой находятся люди.
В окружном УМВД сообщали о проверке по данному факту. Отмечалось, что пострадавших нет, подозреваемый - 31-летний местный житель, который, предположительно, стрелял из охолощенного автомата.
"Отделом дознания УМВД России по городу Нижневартовску возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ "Хулиганство", - говорится в сообщении.
Представитель ведомства уточнил РИА Новости, что мужчину пока не удалось задержать, полиция продолжает розыск.
Источник РИА Новости в местных правоохранительных органах отметил, что стрелявший таким образом отреагировал на шумное поведение молодых людей, которые собрались поздно ночью около подъезда многоэтажки.
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