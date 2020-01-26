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Эксперт заявила о неясности "исторической сути" визита Нетаньяху в США
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РИА Новости

Эксперт заявила о неясности "исторической сути" визита Нетаньяху в США

17:23 26.01.2020 (обновлено: 17:25 26.01.2020)
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© Leah MillisПрезидент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в Белом доме в Вашингтоне. 25 марта 2019
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в Белом доме в Вашингтоне. 25 марта 2019
© Leah Millis
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в Белом доме в Вашингтоне. 25 марта 2019 . Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 26 янв - РИА Новости. "Историческая суть" визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в США именно сейчас, до выборов и намерения президента США Дональда Трампа обнародовать сделку века не ясна, заявила РИА Новости эксперт Герцлийского междисциплинарного института, экс-депутат Кнессета Ксения Светлова, отметив, что израильские политики считают, что это "политическая игра".
В воскресенье днем Нетаньяху вылетел в США. Ранее Трамп заявил, что огласит план ближневосточного урегулирования до намеченной на 28 января встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Вице-президент США Майк Пенс в четверг сказал, что пригласил Нетаньяху в Белый дом на следующей неделе для обсуждения региональных вопросов, включая "пути достижения мира". Пенс добавил, что также пригласил и лидера оппозиционного блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганца.
"Сделка века" - план палестино-израильского урегулирования, разработанный нынешней администрацией США. Обнародование документа неоднократно откладывалось по различным причинам. Вашингтон начал разработку мирной инициативы около трёх лет назад. Эти усилия возглавили советник Трампа Джаред Кушнер и помощник американского лидера Джейсон Гринблат. Американские СМИ сообщали, что новый план будет сосредоточен на экономике и инвестициях.

ИСТОРИЧЕСКАЯ МИССИЯ

Нетаньяху накануне вылета в США отмечал, что "такая возможность случается однажды в истории и ее нельзя упустить". Также он говорит, что отправляется в Вашингтон "с чувством великой миссии" и надеждой, что "они смогут творить историю".
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Светлова же считает, что не понятно, в чем содержится "историческая суть".
"Учитывая, что эта сделка была сформирована, большая ее часть, уже около полутора лет назад и все это время она откладывалась по различным причинам, то многим израильтянам кажется, что нет никаких срочных обстоятельств, которые бы сейчас оправдывали все эти срочные визиты главы правительства, который возглавляет переходное правительство. За месяц до выборов, даже когда будет оглашена сделка, никто не начнёт переговоров. Никакой спешки, срочности нет, с одной стороны. С другой стороны, никаких перспектив на то, что эта сделка увенчается успехом тоже нет. Поэтому не ясно, в чем содержится историческая суть, где она заложена", - сказала эксперт.

ЗАСЕДАНИЕ КНЕССЕТА ПО ИММУНИТЕТУ

Также на 28 января в израильском Кнессете запланировано пленарное заседание, посвящённое вопросу предоставления судебного иммунитета Нетаньяху в связи с коррупционными обвинениями в адрес премьер-министра.
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Светлова считает, что, возможно, это заседание является ещё одним из обстоятельств визита Нетаньяху в США.
"Ещё одно обстоятельство - это то, что приоритет Нетаньяху сейчас избежать снятия неприкосновенности. Возможно, он надеется, что как-то удастся повременить с заседанием Кнессета. Не будет заседания, не будет снята неприкосновенность", - сказала эксперт.

КРИТИКА ПОЛИТИКОВ

Намерение Трампа обнародовать "сделку века" в ближайшие дни и визит в США Нетаньяху вызывали критику ряда израильских политиков. Так, Лидер партии "Наш дом - Израиль" Авигдор Либерман заявил, что "оглашение плана за пять недель до выборов и именно в тот день, на который назначены дебаты по вопросу об иммунитете премьер-министра, просто не позволит провести предметное и всестороннее обсуждение важной политической инициативы".
Также глава партии Авода-Гешер Амир Перец обратился в письме к Трампу, в котором заявил, что "время публикации представляет собой вмешательство в израильские выборы, которые пройдут 2 марта".
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"Как только новое правительство будет сформировано, ваша постоянная поддержка и посредничество, как всегда, будут приветствоваться", - добавил он.
Светлова отметила, что "лидеры практически всех партий убеждены, что это предвыборная игра".

УЧАСТИЕ ГАНЦА

На фоне скорых выборов примечательно также приглашение Пенсом в Вашингтон и лидера оппозиционного блока Ганца.
"Во-первых, немедленно поднялся бы вопрос, почему Нетаньяху, который не является премьером в полном смысле слова, он не победил на выборах, почему он туда летит. С одной стороны была попытка избежать накала страстей. С другой, поставить Ганца в не очень удобное для него положение, при котором он бы играл роль второй скрипки. Так не получилось, потому что Ганц договорился о личной встрече с президентом Трампом, но судя по всему в планы Нетаньяху это не входило", - комментирует участие Ганца Светлова.
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Выборы в израильский парламент назначены на 2 марта 2020 года. После провала двух подряд внеочередных выборов в кнессет (в апреле и сентябре 2019 года), когда по итогам голосования ни одна политическая сила не смогли сформировать коалиционное правительство большинства, кнессет проголосовал за самороспуск.
Израильское правительство существует в статусе переходного уже почти год. Органы власти действуют в режиме ограниченных полномочий.
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Биньямин НетаньяхуСШАИзраильВ мире
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