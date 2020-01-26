Глава МИД Германии призвал ЕС криминализировать отрицание Холокоста

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве

БЕРЛИН, 26 янв - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал страны Европы консолидировать борьбу с антисемитизмом, в том числе путем выработки общего плана действий, просветительской работы и криминализации отрицания Холокоста

Министр изложил свое видение на проблему антисемитизма в Европе в статье для издания Speigel . Маас отмечает, что в одном лишь Берлине в прошлом году за период в шесть месяцев зафиксировали более 400 инцидентов антисемитской направленности. "В свете таких цифр неудивительно, что почти каждый второй еврей в Германии уже задумывается о том, чтобы покинуть страну", - написал министр в преддверии годовщины освобождения Аушвица.

Маас напомнил об атаке на синагогу в немецком Галле в октябре прошлого года, когда злоумышленник пытался проникнуть в здание с оружием и застрелить находившихся там верующих, но ему это не удалось, в результате он застрелил двух случайных прохожих. Маас отметил, что тогда трагедии удалось предотвратить благодаря "простой деревянной двери" (злоумышленнику не удалось ее открыть), и добавил, что борьба с антисемитизмом не должна ограничиваться словами, в связи с чем Германия в 2020 году выделит ОБСЕ 500 тысяч евро на защиту евреев в Европе.

Глава МИД также напомнил, что год назад страны-члены ЕС договорились выработать стратегии по борьбе с антисемитизмом. "Германия должна стать ролевой моделью в этой борьбе. Слишком мало стран назначили уполномоченных по борьбе с антисемитизмом, это нужно исправить. Нам нужна европейская сеть уполномоченных от всех стран-членов, чтобы консолидировать борьбу с антисемитизмом в европейском плане действий", - отметил Маас.

Этот план действий должен включать меры по уголовному преследованию нарушителей, улучшение мер защиты иудейских учреждений, а также просветительскую работу.

Так, Маас отдельно выделяет проблему разжигания ненависти в интернете и соцсетях в частности. "Во время нашего председательства в ЕС мы усилим борьбу против онлайн-ксенофобии и кампаний по дезинформации. Нарушения онлайн должны преследоваться по всей строгости закона повсюду в Европе", - подчеркнул министр.

Кроме того, Германия продолжит работать над тем, чтобы все страны ЕС криминализировали отрицание Холокоста. Он отмечает, что во всем мире наблюдаются попытки извратить факты о Холокосте и распространять ложь о нем, чему необходимо противостоять. "С этой целью мы запустим международную сеть экспертов в этом году, которая разработает контрстратегии, - Глобальную рабочую группу против отрицания Холокоста", - написал Маас.