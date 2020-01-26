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Глава МИД Германии призвал ЕС криминализировать отрицание Холокоста
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РИА Новости

Глава МИД Германии призвал ЕС криминализировать отрицание Холокоста

17:16 26.01.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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БЕРЛИН, 26 янв - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал страны Европы консолидировать борьбу с антисемитизмом, в том числе путем выработки общего плана действий, просветительской работы и криминализации отрицания Холокоста.
Министр изложил свое видение на проблему антисемитизма в Европе в статье для издания Speigel. Маас отмечает, что в одном лишь Берлине в прошлом году за период в шесть месяцев зафиксировали более 400 инцидентов антисемитской направленности. "В свете таких цифр неудивительно, что почти каждый второй еврей в Германии уже задумывается о том, чтобы покинуть страну", - написал министр в преддверии годовщины освобождения Аушвица.
Маас напомнил об атаке на синагогу в немецком Галле в октябре прошлого года, когда злоумышленник пытался проникнуть в здание с оружием и застрелить находившихся там верующих, но ему это не удалось, в результате он застрелил двух случайных прохожих. Маас отметил, что тогда трагедии удалось предотвратить благодаря "простой деревянной двери" (злоумышленнику не удалось ее открыть), и добавил, что борьба с антисемитизмом не должна ограничиваться словами, в связи с чем Германия в 2020 году выделит ОБСЕ 500 тысяч евро на защиту евреев в Европе.
Глава МИД также напомнил, что год назад страны-члены ЕС договорились выработать стратегии по борьбе с антисемитизмом. "Германия должна стать ролевой моделью в этой борьбе. Слишком мало стран назначили уполномоченных по борьбе с антисемитизмом, это нужно исправить. Нам нужна европейская сеть уполномоченных от всех стран-членов, чтобы консолидировать борьбу с антисемитизмом в европейском плане действий", - отметил Маас.
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Этот план действий должен включать меры по уголовному преследованию нарушителей, улучшение мер защиты иудейских учреждений, а также просветительскую работу.
Так, Маас отдельно выделяет проблему разжигания ненависти в интернете и соцсетях в частности. "Во время нашего председательства в ЕС мы усилим борьбу против онлайн-ксенофобии и кампаний по дезинформации. Нарушения онлайн должны преследоваться по всей строгости закона повсюду в Европе", - подчеркнул министр.
Кроме того, Германия продолжит работать над тем, чтобы все страны ЕС криминализировали отрицание Холокоста. Он отмечает, что во всем мире наблюдаются попытки извратить факты о Холокосте и распространять ложь о нем, чему необходимо противостоять. "С этой целью мы запустим международную сеть экспертов в этом году, которая разработает контрстратегии, - Глобальную рабочую группу против отрицания Холокоста", - написал Маас.
Наконец, касаясь просветительской работы среди молодежи, Маас отметил, что треть молодых европейцев плохо информирована о Холокосте. "Федеральный центр по политическому образованию должен сплотить усилия с европейскими партнерами для разработки совместных рекомендаций по образованию и информированию о Холокосте", - заявил Маас.
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