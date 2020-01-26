Мэр Уханя сообщил, что число случаев заражения коронавирусом вырастет

"В больницах под наблюдение все еще остаются 2209 человек с подозрением на заражение, результаты еще не получены, потому что исследования требуют больше времени. Еще 643 человека остаются в наших амбулаторных пунктах, итого более 2,7 тысячси человек. Скорее всего, диагноз подтвердится у 45% из них, поэтому к уже подтвержденным 533 случаям, прибавятся еще около 1 тысячи из тех, кто уже принят на лечение и остается под медицинским наблюдением", - заявил мэр города.