Мэр Уханя сообщил, что число случаев заражения коронавирусом вырастет

ПЕКИН, 26 янв - РИА Новости. Число зараженных новым типом коронавируса в китайском Ухане увеличится еще примерно на 1 тысячу человек, заявил на пресс-конференции в воскресенье мэр города Чжоу Сяньван.
"В больницах под наблюдение все еще остаются 2209 человек с подозрением на заражение, результаты еще не получены, потому что исследования требуют больше времени. Еще 643 человека остаются в наших амбулаторных пунктах, итого более 2,7 тысячси человек. Скорее всего, диагноз подтвердится у 45% из них, поэтому к уже подтвержденным 533 случаям, прибавятся еще около 1 тысячи из тех, кто уже принят на лечение и остается под медицинским наблюдением", - заявил мэр города.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.
По последним официальным данным, только в Китае известно о 1975 зараженных, из них 56 скончались.