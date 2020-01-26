Китайские ученые назвали вероятный источник нового коронавируса

ПЕКИН, 26 янв — РИА Новости. Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили вероятный источник Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили вероятный источник нового типа коронавируса , сообщает Центральное телевидение КНР.

Специалисты исследовали пробы среды, взятые на оптовом рынке морепродуктов Хуанань в Ухани , где, по предварительным данным, торговали в том числе дикими животными.

"В 33 из 585 проб <...> была обнаружена вирусная нуклеиновая кислота нового типа коронавируса, ученым также удалось на положительных пробах успешно изолировать вирус. <...> Резюмируя вышесказанное, есть высокая вероятность того, что нынешняя эпидемия связана с торговлей дикими животными", - передает телеканал.

Вспышка коронавируса 2019-nCoV

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в густонаселенном городе Ухань (провинция Хубэй). Эксперты установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, который передается от человека к человеку.

Среди симптомов — повышение температуры, кашель, одышка и лихорадка. По последним данным, от 2019-nCoV умерли 57 человек, число заболевших превысило две тысячи. Как сообщали власти, вспышка заболевания вступила в "сравнительно серьезную и сложную стадию".

Вирус уже распространился за пределы КНР, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Таиланде, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.