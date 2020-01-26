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Китайские ученые назвали вероятный источник нового коронавируса
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РИА Новости

Китайские ученые назвали вероятный источник нового коронавируса

17:14 26.01.2020 (обновлено: 17:55 26.01.2020)
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© РИА Новости / The Central Hospital of Wuhan / Перейти в фотобанкВ Центральном госпитале города Ухань
В Центральном госпитале города Ухань
© РИА Новости / The Central Hospital of Wuhan
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ПЕКИН, 26 янв — РИА Новости. Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили вероятный источник нового типа коронавируса, сообщает Центральное телевидение КНР.
Специалисты исследовали пробы среды, взятые на оптовом рынке морепродуктов Хуанань в Ухани, где, по предварительным данным, торговали в том числе дикими животными.

"В 33 из 585 проб <...> была обнаружена вирусная нуклеиновая кислота нового типа коронавируса, ученым также удалось на положительных пробах успешно изолировать вирус. <...> Резюмируя вышесказанное, есть высокая вероятность того, что нынешняя эпидемия связана с торговлей дикими животными", - передает телеканал.

Вспышка коронавируса 2019-nCoV

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в густонаселенном городе Ухань (провинция Хубэй). Эксперты установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, который передается от человека к человеку.
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Среди симптомов — повышение температуры, кашель, одышка и лихорадка. По последним данным, от 2019-nCoV умерли 57 человек, число заболевших превысило две тысячи. Как сообщали власти, вспышка заболевания вступила в "сравнительно серьезную и сложную стадию".
Вирус уже распространился за пределы КНР, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Таиланде, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.
Ранее ученые Национального центра по профилактике и контролю заболеваний КНР выяснили, что 2019-nCoV схож с коронавирусом из организма летучей мыши, обитающей в городе Чжоушань провинции Чжэцзян. В КНР ввели запрет на продажу и перевозку диких животных в связи с распространением нового заболевания.
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Распространение нового коронавирусаКитайУхань
Популярные комментарии
Диверсия со стороны враждебных к Китаю сил! Такая у меня версия! Морепродукты добываются большей частью в нейтральных водах?! Кто угодно мог навалить эту живность в водную акваторию! Живность с сюрпризом разумеется...
26 января, 17:51
Александр К.
1172931165
Америкосы
26 января, 18:06
Ильгиз Ахметзянов
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