В Новгородской области нашли тела двух мужчин, провалившихся под лед

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Тела двух мужчин, провалившихся под лед озера на снегоходе, обнаружены в Новгородской области, сообщает региональное СУСК РФ.
Ранее сообщалось, что вечером 24 января двое мужчин на снегоходе выехали на лед озера Оборотно Мошенского района Новгородской области. Снегоход попал в полынью и ушел под воду. На место выехали спасатели и следователи СК.
25 января, 12:29В Новгородской области двое мужчин погибли, провалившись под лед
"Было установлено, что две компании мужчин договорились встретиться вечером 24 января в определенном месте рядом с озером. Встреча не состоялась. Мужчины пропали. Рядом была обнаружена полынья и ведущие к ней следы от снегохода, а также вещи на воде. Сегодня водолазы Облводобьекта подняли тела погибших и снегоход", - говорится в сообщении.
По этому факту СУСК РФ по Новгородской области проводит доследственную проверку.