В Новгородской области нашли тела двух мужчин, провалившихся под лед

Ранее сообщалось, что вечером 24 января двое мужчин на снегоходе выехали на лед озера Оборотно Мошенского района Новгородской области. Снегоход попал в полынью и ушел под воду. На место выехали спасатели и следователи СК.

"Было установлено, что две компании мужчин договорились встретиться вечером 24 января в определенном месте рядом с озером. Встреча не состоялась. Мужчины пропали. Рядом была обнаружена полынья и ведущие к ней следы от снегохода, а также вещи на воде. Сегодня водолазы Облводобьекта подняли тела погибших и снегоход", - говорится в сообщении.