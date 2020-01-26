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В Новгородской области нашли тела двух мужчин, провалившихся под лед
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РИА Новости

В Новгородской области нашли тела двух мужчин, провалившихся под лед

17:04 26.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСпасательная служба на водных объектах
Спасательная служба на водных объектах
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Спасательная служба на водных объектах. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Тела двух мужчин, провалившихся под лед озера на снегоходе, обнаружены в Новгородской области, сообщает региональное СУСК РФ.
Ранее сообщалось, что вечером 24 января двое мужчин на снегоходе выехали на лед озера Оборотно Мошенского района Новгородской области. Снегоход попал в полынью и ушел под воду. На место выехали спасатели и следователи СК.
Сотрудники МЧС
25 января, 12:29
В Новгородской области двое мужчин погибли, провалившись под лед
"Было установлено, что две компании мужчин договорились встретиться вечером 24 января в определенном месте рядом с озером. Встреча не состоялась. Мужчины пропали. Рядом была обнаружена полынья и ведущие к ней следы от снегохода, а также вещи на воде. Сегодня водолазы Облводобьекта подняли тела погибших и снегоход", - говорится в сообщении.
По этому факту СУСК РФ по Новгородской области проводит доследственную проверку.
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Следственный комитет РФНовгородская областьРоссияПроисшествия
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