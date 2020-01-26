Галкин прокомментировал сообщения о вырубке леса около его замка

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Юморист и телеведущий Юморист и телеведущий Максим Галкин рассказал радиостанции " Говорит Москва " о возможных нарушениях при изменении категории земли неподалеку от его замка в поселке Грязи.

Ранее в СМИ появилась информация о планах вырубки леса в окрестностях поселков Грязи, Липки и Синьково для строительства нового жилого массива. Это стало причиной иска против застройщика со стороны Федерального агентства по лесному хозяйству.

Артист сообщил, что пока не получил ответа от властей о судьбе леса. По его словам, несколько лет назад, лес рядом с деревней Синьково был переведен из охраняемой зоны в поселковую, что дало возможность его застраивать. Галкин утверждает, что чиновники неправильно оформили передачу земли — премьер-министр не согласовал документ.

"Вот эти вот поля, леса, которые остались вокруг наших деревень — это вообще последний сохраненный культурно-исторический ландшафт Московской области. Все остальное уже безвозвратно застроено", — рассказал артист.

Галкин добавил, что жители соседних деревень просят его помочь в освещении проблемы в СМИ. По его словам, они уже обращались к властям в связи с этой темой.

"Говорят, что там ничего не собираются вырубать и строить. Сегодня не собираются, завтра соберутся", — отметил телеведущий.

Юморист подчеркнул, что намерен использовать все свои возможности для придания огласки проблеме вырубки лесов.

"Я там, наверное, самый состоятельный житель. Все остальные — это люди, которые, к сожалению, не могут выйти в эфир радиостанции и телевизионных каналов, поэтому я в данном случае выражаю их надежды, чаяния и опасения", — пояснил Галкин.

Он добавил, что хочет жить там, где сейчас живет, и воспитывать детей в России, а не где-то еще.