Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-26T17:02+0300
https://ria.ru/20200126/1563892877.html
Галкин прокомментировал сообщения о вырубке леса около его замка
https://cdn24.img.ria.ru/images/151956/45/1519564577_0:153:3072:1881_1036x0_80_0_0_a202519e7ae40de081fe7c962304c1cf.jpg
РИА Новости

Галкин прокомментировал сообщения о вырубке леса около его замка

17:02 26.01.2020
21465
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТелеведущий Максим Галкин
Телеведущий Максим Галкин
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Телеведущий Максим Галкин. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Юморист и телеведущий Максим Галкин рассказал радиостанции "Говорит Москва" о возможных нарушениях при изменении категории земли неподалеку от его замка в поселке Грязи.
Ранее в СМИ появилась информация о планах вырубки леса в окрестностях поселков Грязи, Липки и Синьково для строительства нового жилого массива. Это стало причиной иска против застройщика со стороны Федерального агентства по лесному хозяйству.
Артист сообщил, что пока не получил ответа от властей о судьбе леса. По его словам, несколько лет назад, лес рядом с деревней Синьково был переведен из охраняемой зоны в поселковую, что дало возможность его застраивать. Галкин утверждает, что чиновники неправильно оформили передачу земли — премьер-министр не согласовал документ.
"Вот эти вот поля, леса, которые остались вокруг наших деревень — это вообще последний сохраненный культурно-исторический ландшафт Московской области. Все остальное уже безвозвратно застроено", — рассказал артист.
Галкин добавил, что жители соседних деревень просят его помочь в освещении проблемы в СМИ. По его словам, они уже обращались к властям в связи с этой темой.
Телеведущий Максим Галкин
26 сентября 2019, 05:14
"Люди на грани выживания": Галкин пожаловался на экологию в России
"Говорят, что там ничего не собираются вырубать и строить. Сегодня не собираются, завтра соберутся", — отметил телеведущий.
Юморист подчеркнул, что намерен использовать все свои возможности для придания огласки проблеме вырубки лесов.
"Я там, наверное, самый состоятельный житель. Все остальные — это люди, которые, к сожалению, не могут выйти в эфир радиостанции и телевизионных каналов, поэтому я в данном случае выражаю их надежды, чаяния и опасения", — пояснил Галкин.
Он добавил, что хочет жить там, где сейчас живет, и воспитывать детей в России, а не где-то еще.
"Во всех европейских, развитых странах относятся уважительно не только к церквям и памятникам архитектуры, но и к историческим ландшафтам", — заключил артист.
3093456839
Обсудить 19
Максим ГалкинМосковская областьОбщество
Популярные комментарии
Алкин Галкин. Езжал бы на дальневосточный гектар, никто бы его не потревожил.
26 января, 17:23
vvab6
17300011
Конечно приятно когда вокруг ни души, лес, свежий воздух и твой замок. Понимаю...
26 января, 17:07
VVVitaliy V
10102007
Рекомендуем
Полицейский автомобиль
В Башкирии возбудили уголовное дело после пожара с тремя погибшими
Протоиерей Всеволод Чаплин. 2015 год
Умер протоиерей Всеволод Чаплин
В Центральном госпитале города Ухань
Китайские ученые назвали вероятный источник нового коронавируса
Богдан Бартниковский
Бывший узник Освенцима заявил, что помнит, кто его освободил
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Украинский дипломат заявил, что в Париже зреет недовольство Зеленским
Алексей Миллер во время торжественной церемонии запуска в эксплуатацию первой очереди подземного хранилища газа в поселке Романово
Третий — лишний: Россия может прекратить газовый транзит через Польшу
Еда с высоким содержанием белка
Врачи назвали продукты, позволяющие быстро сжечь жир и нарастить мышцы
Израильтянка Наама Иссахар
Осужденная за наркотики в России израильтянка попросила о помиловании
Евгений Сатановский
Политолог оценил слова Качиньского о компенсации Польше
Алена Водонаева
Водонаева вновь оскорбила получателей маткапитала
Покупатели в одном из гипермаркетов
В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке
Наталья Поклонская во время сессии Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK
Поклонская предложила проверить доходы главы Чувашии
Терминал B международного аэропорта Шереметьево
Мужчина бросил двух детей в аэропорту "Шереметьево"
Сотрудник полиции у закрытого рынка морепродуктов в Ухане, КНР
Студентка из России рассказала о самом безопасном месте в Ухане
Лаборатория
Онколог прокомментировал гипотезу ученых о заражении раком
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:21Мишустина просят заморозить на три года тарифы естественных монополий
00:19Мишустина попросили об амнистии капиталов для малого бизнеса
00:16В Госдуме предложили оказывать расширенную помощь всем "блокадникам"
00:14Зеленский прокомментировал гибель двух военнослужащих в Донбассе
00:08Специалисты из США и Канады проведут наблюдательный полет над Россией
23:59СМИ: в ресторан посольства США в Багдаде попала ракета
23:58Зеленский встретился в Польше с бывшими узниками Освенцима
23:36Гуаидо встретится с премьером Канады в понедельник
23:34В США зафиксировали пять случаев заболевания новым коронавирусом
23:30В столице Казахстана из-за непогоды задержали все авиарейсы
23:26Официально объявлено, что Билл Мюррей снова "охотник за привидениями"
23:25ВРНС предложил поправки в преамбулу Конституции России
23:24Раскрыт порядок принятия поправок в Конституцию
23:08В Петербурге задержали подозреваемых в избиении мужчины до смерти
23:03В Крыму при лобовом столкновении двух машин погибли три человека
22:53Иран потребовал у США компенсацию за ущерб из-за выхода из СВПД
22:53Установлена личность мужчины, бросившего сыновей в "Шереметьево"
22:47СК проверяет обстоятельства ДТП с маршруткой в Ленинградской области
22:36В США подтвердили четвертый случай заболевания новым коронавирусом
22:33Раскрыто содержание записки мужчины, оставившего детей в "Шереметьево"
Лента новостейМолния