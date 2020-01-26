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В Ираке за два дня погибли более десяти демонстрантов
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РИА Новости

В Ираке за два дня погибли более десяти демонстрантов

17:01 26.01.2020 (обновлено: 17:09 26.01.2020)
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© REUTERS / Thaier al-SudaniАкция протеста в Ираке
Акция протеста в Ираке
© REUTERS / Thaier al-Sudani
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. По меньшей мере 12 демонстрантов погибли в ходе столкновений с силовиками в иракских провинциях Багдад и Ди-Кар за последние два дня, говорится в заявлении иракской комиссии по правам человека в Facebook.
Ранее сообщалось о 30 пострадавших демонстрантах в городе Насирия в Ди-Каре.
Комиссия сообщила, что во время столкновений девять демонстрантов погибли в провинции Багдад, остальные трое – в Ди-Каре.
Также отмечается, что 230 демонстрантов и представителей сил безопасности получили ранения, среди них 118 в Багдаде.
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