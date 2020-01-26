В Ираке за два дня погибли более десяти демонстрантов

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. По меньшей мере 12 демонстрантов погибли в ходе столкновений с силовиками в иракских провинциях Багдад и Ди-Кар за последние два дня, говорится в заявлении иракской комиссии по правам человека в По меньшей мере 12 демонстрантов погибли в ходе столкновений с силовиками в иракских провинциях Багдад и Ди-Кар за последние два дня, говорится в заявлении иракской комиссии по правам человека в Facebook

Ранее сообщалось о 30 пострадавших демонстрантах в городе Насирия в Ди-Каре.

Комиссия сообщила, что во время столкновений девять демонстрантов погибли в провинции Багдад, остальные трое – в Ди-Каре.

Также отмечается, что 230 демонстрантов и представителей сил безопасности получили ранения, среди них 118 в Багдаде.