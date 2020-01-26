В Великом Новгороде при пожаре в квартире погиб трехлетний ребенок

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Следственные органы проводят проверку после гибели трехлетнего ребенка при пожаре в квартире в одном из домов Великого Новгорода, сообщает СУСК РФ по Новгородской области.
"Двадцать шестого января после пожара в квартире в одном из домов на Воскресенском бульваре в Великом Новгороде обнаружено тело 3-летнего ребенка", - говорится в сообщении.
В настоящее время проводится доследственная проверка, устанавливаются причины возникновения пожара и другие обстоятельства произошедшей трагедии.