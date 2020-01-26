Число жертв атаки боевиков на военный лагерь в Мали увеличилось

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Число погибших сотрудников сил безопасности в результате нападения боевиков на военный лагерь в Мали увеличилось до 19 человек, еще пять человек пострадали, говорится в заявлении малийской армии, размещенном на сайте.
Ранее агентство Франс Пресс сообщало о 15 погибших.
Злоумышленники в воскресенье совершили нападение на военный лагерь в городе Соколо в регионе Сегу. Боевики забрали с собой оружие и военное оборудование из лагеря.
Ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за нападение.
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