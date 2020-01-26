Азербайджанских студентов эвакуировали из зоны землетрясения в Турции

БАКУ, 26 янв – РИА Новости. Азербайджанские студенты, эвакуированные из зоны землетрясения в Турции, были доставлены самолетом из Нахчывана в Баку, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы кабинета министров Азербайджана Ибрагим Мамедов.
Землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города Сивридже провинции Элязыг произошло в пятницу в 20.55 (мск). По последним данным, 35 человек погибли и 1607 пострадали. Ранее в кабмине Азербайджана сообщили РИА Новости, что президент страны Ильхам Алиев дал указание об эвакуации азербайджанских студентов из зоны землетрясения в Турции.
"Самолет со студентами уже совершил посадку в бакинском аэропорту "Гейдар Алиев", - сообщил Мамедов.