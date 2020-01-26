В Кабардино-Балкарии пьяный сотрудник полиции насмерть сбил пешехода

НАЛЬЧИК, 26 янв – РИА Новости. Сотрудник полиции, находившийся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, насмерть сбил пешехода на своей автомашине в пригороде Сотрудник полиции, находившийся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, насмерть сбил пешехода на своей автомашине в пригороде Нальчика , сообщает региональное СУ СК.

"Около 3.00 мск в воскресенье на улице Катханова в селении Кенже сотрудник полиции совершил наезд на местного жителя 1982 года рождения, который от полученных травм скончался", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейский был освидетельствован на предмет алкогольного опьянения, у него были изъяты образцы биологических жидкостей. "По результатам исследования установлено алкогольное опьянение", - уточняет ведомство.

По данному факту назначена доследственная проверка.

В региональном МВД сообщили, что за рулем автомашины Honda, сбившей пешехода, переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода, находился 38-летний сотрудник управления МВД России по Нальчику.