В Кабардино-Балкарии пьяный сотрудник полиции насмерть сбил пешехода

НАЛЬЧИК, 26 янв – РИА Новости. Сотрудник полиции, находившийся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, насмерть сбил пешехода на своей автомашине в пригороде Нальчика, сообщает региональное СУ СК.
"Около 3.00 мск в воскресенье на улице Катханова в селении Кенже сотрудник полиции совершил наезд на местного жителя 1982 года рождения, который от полученных травм скончался", - говорится в сообщении.
13 декабря 2019, 10:40В Благовещенске полицейский на служебном автомобиле сбил пешехода
Отмечается, что полицейский был освидетельствован на предмет алкогольного опьянения, у него были изъяты образцы биологических жидкостей. "По результатам исследования установлено алкогольное опьянение", - уточняет ведомство.
По данному факту назначена доследственная проверка.
В региональном МВД сообщили, что за рулем автомашины Honda, сбившей пешехода, переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода, находился 38-летний сотрудник управления МВД России по Нальчику.
"По данному факту назначена служебная проверка, по результатам которой будет принято решение о дальнейшем прохождении сотрудником полиции службы в органах внутренних дел и привлечении к дисциплинарной ответственности его непосредственных руководителей", - подчеркнули в министерстве.
4 декабря 2019, 18:35В Саратове сотрудник ДПС сбил пешехода на "зебре"