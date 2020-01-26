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В Кабардино-Балкарии пьяный сотрудник полиции насмерть сбил пешехода
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РИА Новости

В Кабардино-Балкарии пьяный сотрудник полиции насмерть сбил пешехода

16:39 26.01.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи и полиции
Автомобили скорой помощи и полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
НАЛЬЧИК, 26 янв – РИА Новости. Сотрудник полиции, находившийся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, насмерть сбил пешехода на своей автомашине в пригороде Нальчика, сообщает региональное СУ СК.
"Около 3.00 мск в воскресенье на улице Катханова в селении Кенже сотрудник полиции совершил наезд на местного жителя 1982 года рождения, который от полученных травм скончался", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что полицейский был освидетельствован на предмет алкогольного опьянения, у него были изъяты образцы биологических жидкостей. "По результатам исследования установлено алкогольное опьянение", - уточняет ведомство.
По данному факту назначена доследственная проверка.
В региональном МВД сообщили, что за рулем автомашины Honda, сбившей пешехода, переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода, находился 38-летний сотрудник управления МВД России по Нальчику.
"По данному факту назначена служебная проверка, по результатам которой будет принято решение о дальнейшем прохождении сотрудником полиции службы в органах внутренних дел и привлечении к дисциплинарной ответственности его непосредственных руководителей", - подчеркнули в министерстве.
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Кабардино-Балкарская Республика (КБР)Следственный комитет РФМВД РФНальчикПроисшествия
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