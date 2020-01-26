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В Южной Каролине при стрельбе в баре погибли два человека
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РИА Новости

В Южной Каролине при стрельбе в баре погибли два человека

16:28 26.01.2020
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© AP Photo / Jeff RobersonПолицейские в США
Полицейские в США
© AP Photo / Jeff Roberson
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Два человека погибли, еще пять получили ранения в результате стрельбы в баре в округе Дарлингтон на северо-востоке американского штата Южная Каролина, сообщает телеканал CNN со ссылкой на коронера округа Тодда Харди.
Сообщается, что стрельба произошла в воскресенье ночью в городе Хартсвилл в баре Mac's Lounge. Среди погибших - двое молодых мужчин, пострадавшие были направлены в больницы. Один из пострадавших находится в критическом состоянии, о состоянии четырех других раненых не сообщается.
Президент США Дональд Трамп
20 января, 23:34
Трамп пообещал сохранить неприкосновенность права на ношение оружия
Полиция ведет расследование инцидента.
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