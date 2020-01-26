В Южной Каролине при стрельбе в баре погибли два человека

Сообщается, что стрельба произошла в воскресенье ночью в городе Хартсвилл в баре Mac's Lounge. Среди погибших - двое молодых мужчин, пострадавшие были направлены в больницы. Один из пострадавших находится в критическом состоянии, о состоянии четырех других раненых не сообщается.