В Южной Каролине при стрельбе в баре погибли два человека

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Два человека погибли, еще пять получили ранения в результате стрельбы в баре в округе Дарлингтон на северо-востоке американского штата Южная Каролина, сообщает телеканал CNN со ссылкой на коронера округа Тодда Харди.
Сообщается, что стрельба произошла в воскресенье ночью в городе Хартсвилл в баре Mac's Lounge. Среди погибших - двое молодых мужчин, пострадавшие были направлены в больницы. Один из пострадавших находится в критическом состоянии, о состоянии четырех других раненых не сообщается.
Полиция ведет расследование инцидента.