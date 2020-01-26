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2020-01-26T16:22+0300
https://ria.ru/20200126/1563891865.html
Шнуров рассказал, при каких условиях пойдет в политику
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РИА Новости

Шнуров рассказал, при каких условиях пойдет в политику

16:22 26.01.2020
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© РИА Новости / Владимир АстапковичЛидер группы "Ленинград", художник Сергей Шнуров
Лидер группы Ленинград, художник Сергей Шнуров
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Лидер группы "Ленинград", художник Сергей Шнуров. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Музыкант Сергей Шнуров заявил, что пойдет в политику только в том случае, если у народа возникнет такой запрос.
"Если я пойму, что будет такой запрос у так называемого народа, если я увижу свой электорат, если я пойму, что этим людям я могу причинить какое-то добро, тогда я, естественно, пойду в политику - только при этом условии. Не при том, что кто-то там решил в каких-то кабинетах", - сказал Шнуров РИА Новости во время Студенческого фестиваля предпринимательства во дворце спорта "Мегаспорт".
Лидер музыкальной группы Ленинград Сергей Шнуров
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Музыкант подчеркнул, что по идее депутат - это человек от народа, поэтому именно народ должен предложить ему стать политиком.
"Мне кажется, я еще не определился, иду я куда-то, не иду - без меня меня женили... Я не знаю, буду ли я политиком, не буду ли я политиком. В данной конфигурации Госдумы для меня там места нет", - подчеркнул Шнуров.
Ранее в СМИ появилась информация, что Шнурова и блогера Юрия Дудя рассматривают в качестве возможных лидеров новых политических партий, которые якобы могут появиться накануне выборов в Госдуму в 2021 году.
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Шнур (Сергей Шнуров)РоссияОбщество
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