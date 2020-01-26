Шнуров рассказал, при каких условиях пойдет в политику

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Музыкант Музыкант Сергей Шнуров заявил, что пойдет в политику только в том случае, если у народа возникнет такой запрос.

"Если я пойму, что будет такой запрос у так называемого народа, если я увижу свой электорат, если я пойму, что этим людям я могу причинить какое-то добро, тогда я, естественно, пойду в политику - только при этом условии. Не при том, что кто-то там решил в каких-то кабинетах", - сказал Шнуров РИА Новости во время Студенческого фестиваля предпринимательства во дворце спорта "Мегаспорт".

Музыкант подчеркнул, что по идее депутат - это человек от народа, поэтому именно народ должен предложить ему стать политиком.

"Мне кажется, я еще не определился, иду я куда-то, не иду - без меня меня женили... Я не знаю, буду ли я политиком, не буду ли я политиком. В данной конфигурации Госдумы для меня там места нет", - подчеркнул Шнуров.