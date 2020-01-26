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Угрозы обрушения после хлопка газа в пятиэтажке в Махачкале нет
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РИА Новости

Угрозы обрушения после хлопка газа в пятиэтажке в Махачкале нет

16:21 26.01.2020
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© РИА Новости / Максим БогодвидСотрудники МЧС во время пожарно-тактических учений
Сотрудники МЧС во время пожарно-тактических учений
© РИА Новости / Максим Богодвид
ПЯТИГОРСК, 26 янв - РИА Новости. Угрозы обрушения после хлопка газовоздушной смеси в пятиэтажке в Махачкале нет, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по региону.
Ранее в ведомстве сообщили, что в пятиэтажке в Махачкале произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате которого пострадал проходивший мимо ребенок. Мальчик 2008 года рождения получил легкие ранения и был доставлен в больницу.
По уточненной информации, выбита перегородка между балконом первого этажа и цоколем.
"Угрозы обрушения нет", - сказали в ведомстве.
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