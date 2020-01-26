Угрозы обрушения после хлопка газа в пятиэтажке в Махачкале нет

Ранее в ведомстве сообщили, что в пятиэтажке в Махачкале произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате которого пострадал проходивший мимо ребенок. Мальчик 2008 года рождения получил легкие ранения и был доставлен в больницу.