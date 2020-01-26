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Бывшие узники "Аушвиц-Биркенау" рассказали о своих воспоминаниях
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РИА Новости

Бывшие узники "Аушвиц-Биркенау" рассказали о своих воспоминаниях

16:14 26.01.2020 (обновлено: 16:18 26.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийБывшие узники концентрационного лагеря Освенцим Игорь Малицкий и Дэвид Левин на встрече с журналистами.
Бывшие узники концентрационного лагеря Освенцим Игорь Малицкий и Дэвид Левин на встрече с журналистами.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Бывшие узники концентрационного лагеря Освенцим Игорь Малицкий и Дэвид Левин на встрече с журналистами.
ОСВЕНЦИМ (Польша), 26 янв - РИА Новости. Бывший узник "Аушвиц-Биркенау" Игорь Малицкий назвал самым страшным воспоминанием в жизни момент, когда он, попав в нацистский концлагерь в 1944 году, "получал" свой номер. Другая узница - Мария Хёрл - попала в "Аушвиц" двухлетней, сейчас она называет "необычайным" то чувство, которое ощутила после освобождения, зайди в чей-то дом, где было "тепло и светло".
В понедельник в польском Освенциме отметят 75-летие освобождения нацистского концлагеря "Аушвиц-Биркенау". Ожидается, что на торжественные мероприятия прибудут около 200 бывших узников концлагеря и многочисленные делегации, около 30 из которых будут возглавлять президенты, премьер-министры и монархи. Россию на торжественных мероприятиях будет представлять посол в Польше Сергей Андреев.
Малицкий попал в Освенцим в 1944 году 17-летним юношей. Он прошел четыре концлагеря, после чего стал танкистом и воевал на фронте.
Бывший узник снова оказался в Освенциме через много лет после войны. "Одна немецкая организация организовала для бывших узников отдых в польском городе Висла. Во время этой поездки мне представилась возможность поехать в Освенцим. Я не могу передать, что я тогда чувствовал. Я вспомнил все, что тогда со мной происходило", - рассказывает журналистам бывший узник.
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"Особенно когда я увидел подвал, газовые камеры, вспомнил, как нас, мальчишек, заставили вытаскивать оттуда трупы", - добавляет он.
На вопрос о том, что было самое страшное в Освенциме, он отвечает, что это его лагерный номер 188005, до сих пор виднеющийся на его руке. "Для меня было самое страшное - мой номер. Я родился в семье кавалерийского командира и с детства видел, как клеймили лошадей. Когда нам татуировали номер, я думал, что нас превратили в скотину. Это было самое страшное", - говорит Малицкий.
Он считает очень важным для себя приезжать в Освенцим и рассказывать правду о пережитом. "Фашизм победили, но не уничтожили. Геноцид существует и сейчас. Если об этом не рассказывать, то этот фашист опять поднимет голову и навяжет новую войну. И новая война будет еще хуже", - уверен Малицкий.
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Мария Хёрл плохо помнит свое пребывание в "Аушвиц". Больше всего ей запомнилось теплое жилище после освобождения. Она попала в концлагерь в возрасте двух лет. Родившаяся в Витебской области Белоруссии она потеряла семью, прошла концлагерь, детский дом, обрела приемную семью и лишь через много лет нашла свою настоящую мать.
"Я была маленькой девочкой. Мне было неполных два года", - рассказывает она. Больше всего ей запомнилось ощущение тепла после освобождения. "Мы зашли в какой-то дом. Там было тепло и светло, чего мы не знали в лагере. Это было необычайное чувство", - добавляет Мария Хёрл.
"Аушвиц-Биркенау" был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому стал одним из главных символов Холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона - евреи, погибли в "Аушвице" в 1941-1945 годах. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
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Аушвиц-Биркенау (концлагерь)ОсвенцимВторая мировая война (1939-1945)ПольшаВ мире
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