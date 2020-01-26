В музее "Аушвиц-Биркенау" отметят годовщину освобождения

ОСВЕНЦИМ (Польша), 26 янв – РИА Новости. Ветеранов Великой отечественной войны, освобождавших Освенцим, не будет на торжествах 75-й годовщины освобождения немецкого концлагеря "Аушвиц-Биркенау", сообщил директор музея "Аушвиц-Биркенау" Петр Цивиньский на пресс-конференции в воскресенье в Освенциме.
В понедельник в польском Освенциме отметят 75-летие освобождения нацистского концлагеря "Аушвиц-Биркенау". Ожидается, что на торжественные мероприятия прибудут около 200 бывших узников концлагеря и многочисленные делегации, около 30 из которых будут возглавлять президенты, премьер–министры и монархи. Россию на торжественных мероприятиях будет представлять посол в Польше Сергей Андреев.
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"Конечно, много лет мы пытались пригласить кого-то из ветеранов, которые фактически освобождали Аушвиц", - сказал Цивиньский.
Он отметил, что обращался за помощью в российское посольство и в российские музеи.
"Мне никак не удалось найти ни одного контакта человека, который проходил через Аушвиц и был еще жив", - сказал директор музея. "Судьбы освободителей Освенцима складывались часто трагически", - добавил он.
При этом директор музея не ставит под сомнения факт освобождения Освенцима Красной армией. "Первый памятник, установленный здесь, назывался "Освобожденные освободителям", - сказал он.
"Аушвиц-Биркенау" был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона - евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
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