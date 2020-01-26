В музее "Аушвиц-Биркенау" отметят годовщину освобождения

ОСВЕНЦИМ (Польша), 26 янв – РИА Новости. Ветеранов Великой отечественной войны, освобождавших Освенцим, не будет на торжествах 75-й годовщины освобождения немецкого концлагеря Ветеранов Великой отечественной войны, освобождавших Освенцим, не будет на торжествах 75-й годовщины освобождения немецкого концлагеря "Аушвиц-Биркенау" , сообщил директор музея "Аушвиц-Биркенау" Петр Цивиньский на пресс-конференции в воскресенье в Освенциме

В понедельник в польском Освенциме отметят 75-летие освобождения нацистского концлагеря "Аушвиц-Биркенау". Ожидается, что на торжественные мероприятия прибудут около 200 бывших узников концлагеря и многочисленные делегации, около 30 из которых будут возглавлять президенты, премьер–министры и монархи. Россию на торжественных мероприятиях будет представлять посол в Польше Сергей Андреев.

"Конечно, много лет мы пытались пригласить кого-то из ветеранов, которые фактически освобождали Аушвиц", - сказал Цивиньский.

Он отметил, что обращался за помощью в российское посольство и в российские музеи.

"Мне никак не удалось найти ни одного контакта человека, который проходил через Аушвиц и был еще жив", - сказал директор музея. "Судьбы освободителей Освенцима складывались часто трагически", - добавил он.

При этом директор музея не ставит под сомнения факт освобождения Освенцима Красной армией. "Первый памятник, установленный здесь, назывался "Освобожденные освободителям", - сказал он.