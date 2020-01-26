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Политолог оценил слова Качиньского о компенсации Польше
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РИА Новости

Политолог оценил слова Качиньского о компенсации Польше

16:02 26.01.2020 (обновлено: 20:21 26.01.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЕвгений Сатановский
Евгений Сатановский
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Евгений Сатановский. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Политолог Евгений Сатановский прокомментировал заявление польского политика Ярослава Качиньского о том, что Москва должна выплатить Варшаве компенсацию за ущерб во Второй мировой войне.
Сатановский назвал Качиньского "сволочью и Иудой" и предложил в качестве компенсации заплатить ему 30 серебряников.

"Что до России, деньги Качиньскому послать можно. Он их заслужил. 30 серебряников – цена для него, его соратников и тех, кто Польшей сейчас правит, самая та", - написал политолог в телеграм-канале.

Ранее лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что Россия, как и Германия, обязана заплатить Польше компенсацию за ущерб во Второй мировой войне.
В Москве не раз заявляли о том, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. В ходе послания к Федеральному Собранию президент Владимир Путин заявил, что Россия обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.
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Евгений СатановскийВторая мировая война (1939-1945)Ярослав КачиньскийПольшаРоссияВаршаваВ мире
Популярные комментарии
Вот она гнилая отрыжка. надо было сразу после войны судить их. как пособников германии. а не играть в политические игрища.
26 января, 16:07
Никита Ермаков
11211000
Соловей красавец , горжусь им. Браво
26 января, 16:12
Сергей Петрович
9000114
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