Осужденная за наркотики в России израильтянка попросила о помиловании

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Осужденная в Осужденная в России за контрабанду наркотиков израильтянка Наама Иссахар обратилась к Владимиру Путину с просьбой о помиловании, сообщила коллегия адвокатов Pen & Paper.

"Сегодня мы обсудили с Наамой Иссахар заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что для ее помилования необходимо ее личное обращение к президенту. В результате нашего обсуждения Наама приняла решение обратиться к президенту России с ходатайством о помиловании и освобождении, и такое ходатайство ею уже подано в письменном виде в установленном порядке через администрацию следственного изолятора, в котором она находится", — говорится в заявлении коллегии.

Ранее просьбу о помиловании Иссахар на имя Владимира Путина направили президент Израиля Реувен Ривлин и премьер-министр Биньямин Нетаньяху, об этом же президента попросила и мать Иссахар во время его визита в Иерусалим.