Осужденная за наркотики в России израильтянка попросила о помиловании

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Осужденная в России за контрабанду наркотиков израильтянка Наама Иссахар обратилась к Владимиру Путину с просьбой о помиловании, сообщила коллегия адвокатов Pen & Paper.
"Сегодня мы обсудили с Наамой Иссахар заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что для ее помилования необходимо ее личное обращение к президенту. В результате нашего обсуждения Наама приняла решение обратиться к президенту России с ходатайством о помиловании и освобождении, и такое ходатайство ею уже подано в письменном виде в установленном порядке через администрацию следственного изолятора, в котором она находится", — говорится в заявлении коллегии.
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Ранее просьбу о помиловании Иссахар на имя Владимира Путина направили президент Израиля Реувен Ривлин и премьер-министр Биньямин Нетаньяху, об этом же президента попросила и мать Иссахар во время его визита в Иерусалим.
Иссахар задержали в апреле прошлого года в транзитной зоне Шереметьево, где она делала пересадку по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке девушки обнаружили 9,6 грамма гашиша. Израильтянку приговорили к семи с половиной годам лишения свободы. Сама Иссахар призналась, что перевозила гашиш, но в личных целях, а не для контрабанды.
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